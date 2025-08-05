黑雨 | 類鼻疽菌暴雨後易散播　衞生署籲市民避免接觸土壤或泥水

黑雨再度襲港，天文台今日（5日）清晨5時50分再發黑色暴雨警告信號，並至少維持至今下午3時。衞生防護中心指，在颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，隨着強風或暴雨，令類鼻疽病菌更容易散播，呼籲市民在惡劣天氣下提高警覺預防類鼻疽感染，應盡量避免接觸土壤或泥水。



因應近日本港受超強颱風蘇拉以及颱風海葵帶來的暴風雨影響，衞生署衞生防護中心提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。 （資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（5日）呼籲市民在惡劣天氣下提高警覺，保持個人及環境衞生，預防感染類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。

衞生署衞生防護中心指，根據海外文獻和本地數據，在颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨，令類鼻疽病菌更容易散播，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。

因應近期本港受颱風以及連日暴雨影響，衞生防護中心提醒市民，特別是高風險群組例如長期病患者，盡量避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。

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類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源，特別是經皮膚損傷或傷口；吸入受污染的微塵或水滴和飲用受污染的水而受到感染。長期病患者及免疫力弱人士有較大機會受感染。

颱風及暴雨後配水庫及食水監測結果未現異常

類鼻疽在香港屬風土病，本港每年錄得人類感染類鼻疽個案。截至昨日，本港今年錄得8宗類鼻疽個案。2024年共錄得23宗類鼻疽個案。署方指，至今包括於颱風及暴雨後，配水庫及用戶水龍頭食水監測結果未有出現異常情況，而食水水質監測的結果亦一直符合香港食水標準。

衞生署衞生防護中心解釋，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。類鼻疽的病人可出現局部感染，例如皮膚膿腫、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或長期化膿性感染。

視乎感染的部位，類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

中心再次提醒市民應採取以下措施預防感染：

．避免接觸受污染的土壤或水；

．進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴；

．高風險人士如不能避免接觸受污染的水或土壤，應佩戴口罩和手套，並穿上水靴

．接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

．盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

．接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

．注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；及

．外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

