類鼻疽｜長沙灣樂年花園72歲老翁確診　有長期病患　發燒咳嗽入院

衞生防護中心今日（3日）表示錄得新一宗感染類鼻疽確診個案，是一名有長期病患的72歲男子，據了解他住在長沙灣順寧道樂年花園。他上月13日發燒及咳嗽，翌日到明愛醫院求診，同日入院治療，化驗證實其臨床樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



一名有長期病患的72歲男子確診類鼻疽。（資料圖片）

去年共錄得23宗類鼻疽個案

中心發言人表示，本港去年共錄得23宗類鼻疽個案。類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

感染個案常於颱風或暴雨後出現

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

發言人提醒市民，颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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市民亦應採取以下措施預防感染：

• 避免接觸受污染的土壤；

• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；

• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；及

• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

