黑雨｜大埔超級城人流旺　多市民逛街解悶　有父攜囡享天倫樂

黑雨警告今（5日）維持約11小時15分鐘，大埔更成暴雨重災區，下午時份，區內商場大埔超級城不少商鋪如常營業，人流也較平日多，帶旺不少店舖消費，有部份市民因不用上班，帶女兒外出享受天倫樂。



帶同柴犬及一家大細外出的吳先生表示，黑雨關係、連帶其消費也增加了，主要是購買預備翌日食材、應付天氣可能再進一步惡化。



吳先生抱住柴犬等待家人購物再到其他地方逛逛。（許湖洪攝）

記者下午近3時到大埔超級城，發現不少大型超市、食店及玩具店等繼續開門營業，其中超市人流較多，不少人購買食材；亦有市民到娛樂場所消費「解悶」，超級城連通多個區域及室內商場，人流都比較日常多了不少。

黎生帶同女兒Patricia 到連鎖遊戲機舖夾公仔「享受天倫樂」。他指，原本需要帶同女兒上班，但因黑雨而上午無須上班，於是帶女兒到處逛逛。「見悶悶地周圍行下，睇下一陣落咗黑雨使唔使唔返工」。

訪問期間，女兒Patricia開心地玩推零食機，「今日唔使返學、（玩遊戲機）好開心」，不斷拍打爸爸協助。

放暑假的徐先生指黑雨「好悶啊」，因此周圍走走逛逛，「落到嚟周圍啲舖頭都有開，又好多人」。對於會否擔心黑雨有危險？徐先生表示「 唔擔心，大埔呢邊都好安全」。

部份商店未有開門，有大型超市繼續營業。（許湖洪攝）

帶同柴犬逛街 多購食物儲糧

帶同柴犬及一家大細外出的吳先生表示，今日消費增加，他續稱原本今天要上班，但是黑雨便攜同家人出來購物，「會喺唔同嘅地方買多咗嘢，好似餐廳同超市咁」、「因為驚啲餐廳唔開，所以買多啲嘢留聽日煮嘢食」。他表示，預計消費1、2百元，「都驚聽朝可能有黑雨返唔到工，都可以有嘢食呀嘛」。

對於天文台通知黑雨訊號生效等，吳先生又認為天文台「都算做得好好㗎啦」，如果有更多關於水浸的資訊可以更加好。