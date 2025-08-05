黑雨 | 鰂魚涌近英皇道山泥傾瀉　大量泥石湧入北角官立小學操場

黑雨歷時約12小時，暴雨引致多個地區出現水浸及山泥傾瀉，當中，鰂魚涌英皇道後山發生山泥傾瀉，大量黑色泥土隨山坡湧入劍神張家朗的母校北角官立小學（英皇道），三分一個操場亦被山泥掩蓋。



今日鰂魚涌英皇道後山發生山泥傾瀉，大量黑色泥土隨山坡湧入劍神張家朗的母校北角官立小學（英皇道），三分一個操場亦被山泥掩蓋。（影片截圖/來自Threads帳戶「kaki.karin.46」）

有網民今日下午約二時於社交媒體發佈影片，指「北角官立小學無咗半個操場」，圖片可見鰂魚涌英皇道後山發生山泥傾瀉，大量黑色泥土隨山坡湧入北角官立小學（英皇道），其三分一個操場被山泥掩蓋。據了解，該校為劍神張家朗的母校。

今日鰂魚涌英皇道後山發生山泥傾瀉，大量黑色泥土隨山坡湧入劍神張家朗的母校北角官立小學（英皇道），三分一個操場亦被山泥掩蓋。（影片截圖/來自Threads帳戶「kaki.karin.46」）

今日鰂魚涌英皇道後山發生山泥傾瀉，大量黑色泥土隨山坡湧入劍神張家朗的母校北角官立小學（英皇道），三分一個操場亦被山泥掩蓋。（影片截圖/來自Threads帳戶「kaki.karin.46」）

土木工程拓展署在社交平台表示，截至下午2時30分，接獲共15宗位於西貢、大埔、葵涌、大嶼山、南區、半山、灣仔、沙田及坪洲等地區的山泥傾瀉報告。目前已完成視察當中6宗影響較為嚴重的事故，相關部門會盡快安排所需的斜坡緊急工程。