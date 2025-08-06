病人掃女學護胸非禮罪成　堅稱腎病影響性功能　官斥無悔意囚1月

瑪麗醫院男病人涉在女學護為他插尿喉時，乘機掃學護的背及摸胸，並說：「我摸你係因為我睇得起你。」男病人否認非禮，更辯稱有腎病不易勃起。他經審訊後被裁定罪成。案件今（6日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜指，被告至今仍堅持有性功能障礙，但事主和辯方專家均指被告沒有不舉的問題，認為並無悔意，必須判監，判被告入獄1個月。



被告王顯平（54歲，無業）被控一項猥褻侵犯罪，指他於2023年11月16日，在葵涌瑪嘉烈醫院E座E1病房12A病床猥褻侵犯X。辯方求情指，被告沒案底，是長期病患者，要定期覆診，望法庭輕判。

被告王顯平否非禮罪成被判囚1個月。(陳蓉攝)

事主為被告插尿喉時被摸胸

事主X早前供稱，她當日為被告插尿喉，被告叫痛抓住她的右上臂，她叫被告不要捉住她時，被告卻用左手手掌掃向她的右胸下近胸圍位置，她即喝止被告，將事件告知兩位上司。X又稱，被告曾對她說：「我摸你，係因為我睇得起你。」

辯方質疑被告患腎病不易勃起

辯方曾質疑被告患有腎病，下體理應難以有即時反應，又指事主X為被告插喉時，被告感到痛楚，故右手握拳及大叫。

惟專家證人指，被告的身體狀況不會影響其勃起功能。

案件編號：WKCC 3615/2024