科興疫苗｜「三高」院舍職員覺病情穩定　今打第二針：針口都唔痛

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-23 16:41

政府自2月底起推行新冠疫苗接種計劃，首批接種科興疫苗的優先群組市民，今天（23日）起可開始接種第二劑疫苗。有安老院舍職員今到接種中心打第二針，稱不覺得第二針反應更強烈，「連針口都唔痛，打流感針仲痛呀！」該職員本身有「三高」問題，但自覺病情控制得理想，醫護亦評估過適合接種，故繼續打針。 不過她坦言，其工作的院舍中，只有大概五分一院友報名打針。因部份院友家屬眼見有人打針後不適，甚至死亡，擔心副作用大，希望再觀察多一段時間才決定接種，「褪軚」的約有20多人。

基德護理安老院保健員鍾小姐選擇在天水圍天暉路體育館接種第二針科興疫苗，不覺得第二針反應更強烈。 （鄭子峰攝）

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在基德護理安老院任職保健員的鍾女士，上月23日於銅鑼灣中央圖書館的接種中心接種第一劑科興疫苗。她稱，院舍負責人十分支持員工打針，當天與員工一起接種，今天二人亦分別在不同接種中心打第二針。鍾小姐選擇在天水圍天暉路體育館打第二針，她稱，打第一針後身體一切正常，可如常上班，而今天打第二針後，亦不覺得第二針反應更強烈，「連針口都唔痛，打流感針仲痛呀！」

年屆五旬的她，在兩年前患上「三高」，即高血壓、高血脂和糖尿病，一度需注射胰島素，現時則不需再打胰島素，只需服用半顆血壓藥，空腹時血糖值約為6，而血壓的上壓大概是120至130。她自覺「三高」病情算是控制得好，亦經常監測自己的指數，相信適合打針，打第二針前並無特別諮詢醫生，「打完第一針後都好有信心，因為無咩感覺」。

鍾小姐稱打新冠疫苗不痛，「連針口都唔痛，打流感針仲痛呀！」（鄭子峰攝）

接種中心人員問得更仔細

鍾女士稱，早前打第一針時，接種中心的醫護人員並無詢問其病史，亦無為她量血壓，但今天則問得較為仔細，「問有無咩唔舒服，有咩擔心…..喺邊打第一針，打完有無不適…...監察下安全好多。」她稱若血壓較高，中心會安排接種者坐一段時間再量度。

她認為，政府應提供一個指標，令不太了解自己身體狀況的市民，可評估自己是否適合接種疫苗，而市民亦可自行向醫生查詢。

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老人院長者打針反應未見踴躍 多抱觀望態度

鍾女士表示，其工作的老人院有30多名職員，當中10人已接種或即將接種疫苗，部分人希望觀察更長時間才接種，「我做個榜樣畀佢哋睇吓，真係無事喎！」而百多名院友中，就只有20人報名打針，約佔五分一人。

她透露本來表示願意打針的院友有多一倍，惟因院友家屬擔憂疫苗的副作用，「驚老人家反應大，唔知佢哋抵唔抵受到副作用，想睇定啲」，故臨時「褪軚」。她認為有人打針後入院及死亡，或只屬個別事件。

鍾女士續說，希望政府可放寬已接種疫苗的院舍職員的檢測安排，由現時每10天一檢改為14天一檢，另盼政府放寬院舍探訪安排，容許已打針的家屬探訪院友，「對老人家係一種安慰，咁耐無望下屋企人。」

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