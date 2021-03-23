科興疫苗｜跨境司機今打第二針　讚醫護細心了解身體狀況：好細緻

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-23 14:06

政府正推行新冠疫苗接種計劃，上月第一批打針的優先群組，今天（23日）起可以接種第二針科興疫苗。有跨境司機代表今到天水圍的社區接種中心打針，稱相較上次接種，今次醫護人員花更多時間去了解接種者的身體狀況、病史，以及講解風險，形容是「細緻咗好多，對我哋負責任好多。」 業界代表又稱，約6100名跨境司機已接種第一針疫苗，佔業界76%從業員，盼日後可便利通關；又透露港府正與內地政府商討，日後將電子針卡的二維碼與廣東省的粵康碼互通，粵康碼或可備存到市民的接種疫苗紀錄。

港粵運輸業聯會會長余家洪在上月23日，到銅鑼灣中央圖書館的接種中心接種第一劑科興疫苗，相隔28天後接種第二針，他今天遂聯同數名跨境司機到天水圍天暉路體育館打針。

曾「通波仔」 血壓穩定醫生建議可打針

今年65歲的余家洪指，他兩年前因心臟問題曾接受「通波仔」手術，現時需服用薄血藥，但打針前已諮詢家庭醫生、心臟科醫生，均指他病情穩定，可以接種疫苗，而接種中心的醫護也稱該手術是兩年前進行，「可以接受到。」即場量血壓亦認為無問題，「血壓都好標準，上壓130，下壓86。」

他續指，相較上次接種，今次醫護人員花更多時間去了解及評估接種者的身體狀況、病史、打第一針後的身體變化，以及講解風險，「細緻咗好多，過程多咗關注本身有無長期病患…如果覺得有問題，佢會寫低，亦搵其他高級啲嘅護士長同我哋問多次。」他形容醫護人員講解十分詳細，耗時超過10分鐘，如有需要亦會先量血壓，「對我哋負責任好多。」

余家洪表示，他在接種第一針後無不適，今次打針同樣是在左手手臂，反應亦不大，「針頭比較幼細，打咗落去都好似無咩感覺。」他稱不打算放假休息一下，但會暫停勞動工作及劇烈運動，「照開工，但自己又要慢啲，個人唔好咁急啦，脾氣唔好急躁啦。」

他稱本港有11000名跨境司機，活躍的有8000人，運輸署向業界稱，已有6100名司機打了第一針，即約76%，當中約95%司機接種科興疫苗，余家洪呼籲其他司機按時打第二針，以便利通關。被問到有無司機因打針後的不適、死亡事件而感猶豫，余家洪稱司機的心理上會有影響，但近日多種牌子的疫苗都有這類情況，「大家開始心理上接受得到，只不過自己身體要問過專業醫生就可以㗎啦。」

兩地政府商討電子針卡互通

余家洪又透露，運輸署正與內地衛健委商討，日後將電子針卡的二維碼與廣東省的粵康碼互通，粵康碼可以顯示到市民的姓名、證件號碼、接種疫苗紀錄等資訊，「過關就容易好多，咁就快好多。」他指兩地正處理後台工作，料不久後可公布。他期望當本港疫情穩定、司機接種兩劑疫苗後，跨境司機可由每天檢測放寬至每3天一檢或7天一檢。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

+ 36 + 36 + 36

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼