單日增8宗輸入個案　當中7人帶變種病毒　至今累計113宗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-23 17:54

新冠肺炎疫情持續，本港今天（23日）新增12宗確診個案，當中包括8宗輸入個案，除了一名44歲女子外，其餘7人全部驗到變種病毒，他們的年齡介乎13至57歲，分別來自法國、巴基斯坦、菲律賓，現時本港累計有113宗變種病毒個案。

本港今天新增12宗確診個案，當中包括8宗輸入個案。（資料圖片）

今天新增的8宗輸入個案當中，有7宗都驗出N501Y的變種病毒，個案編號分別是第11402、11403、11404、11405、11406、11408、11409宗，年齡介乎13至57歲，分別來自法國、巴基斯坦、菲律賓，衞生署稱暫時未知這7宗個案的病毒來源分類。

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昨天在疫情記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就稱本港有106宗變種病毒個案，當中37宗是英國變種病毒，8宗是南非變種病毒，5宗是巴西變種病毒，餘下的56宗未分類。因此，連同今天的7宗，本港累計有113宗變種病毒個案。

其中一宗有變種病毒的個案（第11409宗個案）是一名機組人員，這名37歲男子坐CX906航班，在3月10日由菲律賓抵港，曾住在南區「奧華·時尚精品酒店．南岸」，沒有病徵。其餘的7宗輸入個案都在3月21日抵港，包括第11404宗個案，這名29歲女子是一名外傭，坐5J272航班，由菲律賓到港，她亦驗到有變種病毒。