新冠疫苗｜見空位即預約　有市民支持降低接種年齡：應畀後生打先

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-23 14:31

政府早前將年滿30至59歲人士、16歲以上在海外讀書的學生和家庭傭工，全部納入新冠疫苗優先群組內。公務員事務局長聶德權今日（23日）透露，政府最終目標是16歲以上市民都可以參與接種。 官涌體育館有不少受惠於早前擴大範圍內的人士前來打針，有夫妻坦言不怕副作用，支持降低接種年齡層，政府應該俾班後生嘅打先，始終佢哋喺社會流動性大啲，唔太明點解俾長者打先。」也有人認為全港接種率低，未能做到群體免疫。

油尖旺區議員孔昭華在打針後，即帶同針卡在地下拍照打卡。（麥凱茵攝）

截至周一(22日)晚上，全港約有38萬人接種新冠疫苗。而接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率約為95%。

提供科興疫苗的官涌體育館，今日繼續有人前來接種第一劑，大部分是屬優先群組。姜小姐表示，眼見每日接種人數僅得2至3萬人，增長率慢，擔心太少人接種，最後成效會不大，「按情況，至年底才得50、60萬人。」

姜小姐認為本港疫苗接種率低，不能夠產生群體免疫的效果。（麥凱茵攝）

對於打針副作用，姜小姐說「可能本來有疾病，不一定是打針」，而她接種疫苗後只感到有一點點痛，「等半小時，坐到麻痺，可能有點緊張也有點冷。」

市民：相信副作用較易出現在長期病患者

陳先生及太太也來接種第一針，認為副作用問題出現在有長期病患人士上，他們都評估過自己身體狀況，覺得適合接種疫苗，「覺得政府應該俾班後生嘅打先，始終佢哋喺社會流動性大啲，唔太明點解俾長者打先。」

政府將優先群組年齡降至30歲，他們也覺得做法合理，陳先生稱：「其實我覺得18歲以上就可以打。」

早前名額無得打 打完即打卡

油尖旺區議員孔昭華在打針後，即帶同針卡在地下拍照打卡。他笑言：「係想做返個紀錄」，又指遲打針因早前名額爆滿，最近才成功預約，「太太早前就打咗。」

早前未能成功預約的還有羅先生，他直指打針是公民責任，多人打才夠群體免疫，「全民皆打， 必須打 。」

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