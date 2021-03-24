中電推3服務助慳電　兩年累計慳2.7億度電 　一文睇清申請詳情

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-24 07:20

為配合港府的減碳目標，中電將透過多項計劃，包括「能源審核服務」、「綠適樓宇基金」、「節能設備升級計劃」，協助客戶節能減碳。 中華電力企業客戶服務總監盧志華表示，商戶在節省營運成本後，資金將流進社會帶動本港經濟復蘇。而計劃申請者鞍山茶座負責人楊祥利指，新冷氣機每年可節省約4萬元電費，「慳到幾個人嘅人工。」。

鞍山茶座於2019年在「節能設備升級計劃」下，獲中電資助2,000元將100個慳電膽，更換成LED燈膽。（歐陽德浩攝）

中電推出的3項服務計劃，包括「能源審核服務」、「綠適樓宇基金」、「節能設備升級計劃」。盧志華說，「能源審核服務」會安排工程師觀察設備，如冷氣機及電燈的用電量，評估使用情況後，提供節能改善方案，讓客戶節省開支。他指，有關服務目標，每年為工商業界，提供最少600宗審核。

至於「綠適樓宇基金」則適用於全港樓宇，包括每年提供約1億港元，為大廈的公共地方重新校驗、更換屋宇設備、安裝智能裝備，如溫度感應器等，住宅最高資助額為30萬元、工商樓宇為25萬元。盧志華指，目標每年向400幢樓宇提供資助，去年亦已簡化申請程序，由2018年10月至去年底，已有約1,500幢受惠，節省電力約1.1億度電。

盧志華（左）表示，商戶在節省營運成本後，資金將流進社會帶動本港復蘇。（歐陽德浩攝）

「節能設備升級計劃」資助更換冷氣機及燈膽

而「節能設備升級計劃」則資助工商客戶，更換或添置能源效益高的LED燈膽及光管、具1級能源標籤的冷氣設備等，中小戶資助金額為1萬元，高用電需求的客戶為15萬元。盧志華透露，每部冷氣機的資助額為1,000元、每盞LED燈膽10元、每部水冷機則為10萬元。而更換設備的時間視乎工程規模，小商戶更換電膽及冷氣，只需1至2天時間，大型商戶亦可分期進行工程，因此影響不大。

盧指，該計劃由2018年10月至去年底，已有4,300個項目獲資助，節省電力約4,000萬度電。他稱，現時反應良好，中小企如餐廳及零售商佔較多，今年首3個月名額已滿，新申請客戶將順延至明年處理。而今年批出的款項為2,000萬元，較去年多500萬元。

3項計劃兩年節省2.7億度電

盧志華說，3項計劃2018年10月至去年底，共節省2.7億度電，相等於6萬個家庭的一年用電量，「慳咗12萬噸碳排放量，等於種咗500萬棵樹。」他相信，商戶透過節能可節省營運成本，資金將流進社會帶動本港經濟復蘇。

而根據《管制計劃協議》，中電今年亦將節能所獲獎勵金中的65％，即100萬元用作設立中電社區節能基金，推出社區支援計劃，例如向長者、劏房戶、用電量較少的客戶派發兩張50元的消費券，可用於逾2,000間已登記的餐廳及商戶。

鞍山茶座於2019年在「節能設備升級計劃」下，獲中電資助2,000元將100個慳電膽，更換成LED燈膽。（歐陽德浩攝）

如何符合申請條件？

申請條件方面，每項計劃的資格不同。不過，任何客戶均可申請「能源審核服務」，只要遞交申請書及通過後，中電便會派員實地考察評核設備。

而「綠適樓宇基金」，只有在中電供電下的住宅及工商樓宇（不包括政府樓宇）才符合條件，一般由管業處提交申請。而客戶於申請前，須聘用機電工程署的名單內、合資格的顧問填寫計劃，內容包括估算工程完成後可節省的電力、工程招標書等。客戶經通過申請及完成工程，中電在派員視察後，便可獲發資助金額。

至於「節能設備升級計劃」，中電供電下的工商客戶，即非住宅的用電需求高的客戶。在遞交申請書後，中電分別將安裝設備前、及安裝後派員視察，資助將直接存入客戶電力帳戶。

楊祥利稱，新冷氣機則每年節省約4萬元電費，「慳到幾個人嘅人工（月薪）。」（歐陽德浩攝）

獲資助餐廳：慳到幾個人嘅人工

位於大水坑、由馬鞍山民康促進會管理的的鞍山茶座，於2019年在「節能設備升級計劃」下，獲中電資助2,000元將100個慳電膽，更換成LED燈膽。其後於2020年亦申請「綠適樓宇基金」，花費約40萬元將8部冷氣機換成變頻冷氣機，獲中電資助一半約20萬元。

茶座負責人楊祥利稱，過往設施殘舊，冷氣機發出的聲量嘈吵及滴水，而慳電膽因色溫慘白，「顧客食嘢感覺都冇好。」但申請計劃後更換燈膽，每年可節省3,600度電；而新冷氣機則每年節省約4萬元電費，「慳到幾個人嘅人工（月薪）。」他亦指，節省的金額將於茶館旁的荒地，興建馬鞍山故事館，介紹當地的歷史文化及馬鞍山礦場，亦會設單車館給區內街坊使用。