新冠疫苗｜20人接種後送院　打復必泰20歲女失知覺、28歲男昏厥

撰文： 王潔恩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-24 00:17

【疫苗接種/BioNTech復必泰／科興／疫苗副作用】本港新冠肺炎疫苗接種計劃於上月26日正式展開，踏入周二（23日）是第26日。政府公布截至周二晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。 周一（22日）共有20宗接種疫苗後送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別有13宗及7宗，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，2宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種復必泰後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

周二在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心，接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。目前累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約252,800名接種科興疫苗，約150,200名接種復必泰疫苗。

截至周二晚上8時的過去24小時，約5,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

接種復必泰及科興疫苗送院分別有13宗及7宗

昨日過去24小時，全港接種中心共有20宗送院個案，當中13宗涉接種復必泰疫苗。香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，一名20歲女子接種後失去知覺及感到腹痛，於下午4時31分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察；該中心另有一名46歲男子感心悸及血壓上升，以及一名58歲女子感到暈眩，經送院治療後已出院。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心，一名28歲男子接種復必泰疫苗後，出現昏厥，他於下午6時58分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

多人接種復必泰後出疹

曉光街體育館社區疫苗接種中心，一名61歲女子出疹；荃景圍體育館社區疫苗接種中心，一名30歲男子手臂及頸部有出疹；鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，一名 41歲女子感到眩暈。西灣河體育館社區疫苗接種中心，一名 62 歲女子血壓上升及感到胸口不適，送往東區尤德夫人那打素醫院，情況穩定，仍留院觀察。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心有多人接種後送院，一名34歲男子出現心悸，被送往北區醫院後情況穩定，未有遵從醫生勸告自行出院；一名 38 歲男子出現心悸、傷口出現痛楚及麻痺及出現高血壓；一名53歲男子出疹及過敏反應；一名33歲男子身體出疹及輕微發癢；亦有一名35歲女子出疹。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

44歲女子接種科興後全身無力

其餘7宗個案是接種科興疫苗，九龍灣體育館社區疫苗接種中心，一名64 歲女子右眼視野收窄約10分鐘，被送往基督教聯合醫院後已經出院；源禾路體育館社區疫苗接種中心，一名39歲女子感到頭痛及發冷，一名44歲女子全身無力，被送往威爾斯親王醫院後情況穩定，經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

林士德體育館社區疫苗接種中心，一名72歲男子感到右胸疼痛並跌倒；官涌體育館社區疫苗接種中心，一名33歲女子出現過敏反應及臉部有出疹，一名 54 歲男子出現右頸及臉頰腫脹；香港中央圖書館社區疫苗接種中心，一名45歲女子感到左手麻痺。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

+ 4 + 4 + 4

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

+ 14 + 14 + 14

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼