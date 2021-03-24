楊明曾認不小心駕駛等罪須還柙　今推翻認罪獲准　可繼續保釋

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-24 17:27

藝人楊明去年駕車在山頂撞壆後，涉拒絕提供血液樣本被控，他否認指控，案件今(24日)在東區法院裁決，裁判官鄧少雄認為楊或未能理解資訊裁定他罪名不成立，惟之後事件即峰迴路轉。楊因早前已承認不小心駕駛等罪，鄧官認為楊的駕駛技術及態度都有問題，要他還柙以候其背景報告。其代表律師清洪即代為求情，之後更自認或給了楊不恰當的指示，令楊相信不會被判監或還柙，指楊有意推翻認罪決定。裁判官最終認為楊的認罪答辯有不相符情況，批准其申請，並把案押後至5月11日審訊，屆時會由另一裁判官審理，楊准繼續保釋，而清洪亦表明，若楊作出如此決定後，他也不會再代表楊。

鄧官雖然裁定楊明拒絕提供血液樣本罪名不成立，但就楊已承認不小心駕駛的罪名亦下令楊須還柙，楊的女友莊思明聞言後表現錯愕，旁聽席則有人鼓掌。經常出於「和你lunch」的 Lunch 哥，今亦有到法庭，他離庭時亦有與楊的支持者口角。楊的代表律師清洪曾表示事件無人受傷，又指不小心駕駛案須還押非常罕見，認為對楊很苛刻，認為應可考慮社會服務等，惟裁判官指楊當時衝下20米山坡，事件無人受傷只是僥倖，又指楊過往亦曾有案底，背景非很優良。

律師自爆給不恰當意見

清洪之後再稱，楊有意推翻原有的承認不小心駕駛等罪的答辯，又自爆他向楊提供法律意見時，或令楊誤以為不會被還柙或被判監，自言向楊提供了不恰當的法律意見，若楊推翻答辯，將不再代表他。裁判官最終准楊推翻認罪的決定，並把案押後至5月由另一名裁判官審理。

審訊前曾承認兩罪

被告楊明（本名林明樂），被指於去年8月7日，在半山馬己仙峽道駕駛車牌為MY686的私家車向西行，越過雙白線至對面行車線，撞到金屬柱，衝下約20米。警方接報到場發現附近指示牌和石壆損毀，無人受傷。被告早前已承認不小心駕駛，及一項車輛除頭尾擋風玻璃外，所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足。他現在推翻這兩罪的認罪決定。

楊明原本承認不小心駕駛等兩罪，但裁判官要把他還柙後，最終推翻認罪決定。(資料圖片)

楊需兩名警員攙扶上救護車

至於楊被控拒絕提供血液樣本的控罪，警員早前作供時透露，楊當時不太清醒，身上有酒氣，未能進行酒精呼氣測試，並需由兩名警員攙扶上救護車。楊被送院後，醫生認為他適合提供血液樣本，但被問是否同意提供樣本時，楊無甚反應。

不滿要用尿壺曾斥有無搞錯

後來楊欲借輪椅上洗手間，遭護士拒絕，楊不滿要用便壺在室內小解，一度情緒激動，大斥：「有無搞錯。」最後約有7至8名醫護人員進診症室，為楊穿上約束衣。惟楊最後仍未有提供血液樣本。

警員在接受辯方盤問時，指被告當時穿上約束衣，不肯定他是否完全清醒。亦承認據《道路交通條例》，如某人可能沒有能力提供呼氣樣本，及有效地同意抽取血液樣本等情況下，警員可要求醫生抽取其血液樣本。警長亦承認沒有問楊是否明白警誡供詞。

裁判官鄧少雄認為楊案發時未能理解當刻資訊，裁定他罪名不成立。

案件編號：ESCC2365/2020