衞生防護中心續跟進男男性接觸感染甲肝　推網上平台預約接種疫苗

衞生署衞生防護中心上月公布一個涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組，中心今日（10日）表示，最新的甲型肝炎感染個案有所下降，本港2月和3月分別錄得7宗和8宗甲型肝炎感染個案，較一月的15宗少。但鑑於甲型肝炎的潛伏期長，為控制傳播鏈，中心會繼續為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗，並於今日推出網上預約平台，便利有香港居民身份的男男性接觸者預約在指定地點接種甲型肝炎疫苗。



衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，本港2月和3月分別錄得7宗和8宗甲型肝炎感染個案，較一月的15宗有所下降。（資料圖片）

中心指，自上月公布一個涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組和為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗後，最新的甲型肝炎感染個案有所下降。2月和3月分別錄得7宗和8宗甲型肝炎感染個案，較一月時的15宗有所下降。中心的流行病學調查顯示，3月錄得的8宗個案年齡介乎28至61歲，全部涉及男性，其中兩宗報稱為男男性接觸者，8宗個案的居住地點及曾光顧的食肆與早前的個案沒有重疊。

不過，中心的基因分析顯示3宗新增甲型肝炎個案的病毒基因片段序列，與早前公布與男男性接觸相關的群組感染個案完全相同。截至3月31日，該群組共涉及27宗個案，包括25男2女。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/黃浩謙攝）

總監徐樂堅表示，甲型肝炎的潛伏期長，在特定群組的傳播鏈有機會持續數月至一年，為控制傳播鏈，中心會繼續為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗，保障公眾健康。他又指中心今日推出網上預約平台，有香港居民身份的男男性接觸者可預約在指定地點接種甲型肝炎疫苗。

徐樂堅又說，鑑於本港在過去半年出現特定人群感染群組，中心由3月12日起已提供預約服務，為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗，不足一個月內已有超過60人預約接種。他呼籲男男性接觸者盡快透過新開通的預約平台接受預約接種疫苗，以保障個人健康。

人類最常透過介貝類水產感染甲型肝炎，因為牠們以水中的微生物作為食糧，因而易感染病毒。食物安全中心呼籲市民購買青口、螄蚶、生蠔或帶子等介貝類水產時，應挑選外殼完整的。（VCG）

根據中心資料，甲型肝炎病毒主要通過進食受污染的食物和水傳播，或進食前手部受到污染，亦可透過高危性接觸傳播。甲型肝炎的潛伏期通常為14至28天，但可長達50天。由於潛伏期較長，所以受感染後有可能在一兩個月以後才出現發燒、疲倦、腹部疼痛、食慾不振、作嘔、腹瀉及黃疸等病徵。

中心又引用科學文獻，指除了食物傳播外，世界多地過去均曾於男男性接觸者群組中出現甲型肝炎爆發。香港在2015至2017年曾出現涉及男男性接觸者的甲型肝炎傳播鏈，其後透過為受影響的群組接種疫苗而成功切斷傳播。