甲肝｜最近半年錄24宗病毒基因相同感染群組　六成為男男性接觸者

衞生防護中心今（11日）表示，透過恆常監測、流行病學調查和基因分析，發現過去6個月錄得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染個案，涉及22男兩女，其中14宗報稱為男男性接觸者，佔比超過六成，中心正調查涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組。中心鼓勵高危人士接種兩劑甲型肝炎疫苗，又將將發信予全港醫生，提醒他們注意甲型肝炎的病例及向高危市民提供接種甲型肝炎疫苗的相關建議。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/梁鵬威攝)

過去半年錄24宗甲肝感染 患者居住地點與光顧食肆無重疊

衞生防護中心總監徐樂堅表示，中心透過恆常監測、流行病學調查和基因分析，發現過去6個月，即2025年9月至2026年2月錄得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染個案，涉及22男兩女。

流行病學調查顯示，他們的居住地點及曾光顧的食肆沒有重疊。他們的年齡介乎18至55歲，其中14宗報稱為男男性接觸者（佔比超過六成），中心不排除該群組部份感染源頭與男男性接觸存在流行病學關聯。

徐樂堅指，科學文獻顯示，除了食物傳播外，世界多地過去均曾於男男性接觸者群組中出現甲型肝炎爆發。由於潛伏期較長，一般透過人與人之間傳播的爆發會持續較長時間。香港在2015至2017年亦曾出現涉及男男性接觸者的甲型肝炎傳播鏈，其後透過為受影響的群組接種疫苗而成功切斷傳播。

他又指，鑑於近期出現的特定人群感染群組，中心會由明日（12日）起提供預約服務，為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗，以控制傳播鏈。中心會繼續調查有關的個案群組，並審慎考慮流行病學的情況和傳播風險等，決定疫苗接種的期限。由於甲型肝炎的潛伏期相當長，在特定群組的傳播鏈有機會持續至數月至1年。

衞生防護中心鼓勵高危人士接種兩劑甲型肝炎疫苗。（資料圖片）

甲型肝炎病毒主要通過進食受污染的食物和水傳播，或進食前手部受到污染，亦可透過高危性接觸傳播。甲型肝炎的潛伏期通常為14至28天，但可長達50天。由於潛伏期較長，所以受感染後有可能在一兩個月以後才出現發燒、疲倦、腹部疼痛、食慾不振、作嘔、腹瀉及黃疸等病徵。