江蘇一連三日在港推介文化產業　展現「文化＋科技＋金融」活力

江蘇省由今日（4月14日）至周四（16）在本港舉辦「文明遇·鑒：錦繡江蘇」文化交流和產業推介活動，向市民展現這個經濟大省以科創賦能文化產業發展的成就。活動內容包括「文化+科技+金融」為主軸的產業推介會、呈現絲綢織造技藝的非遺展銷，以及昆曲跨界演出三大環節，呈現一場融合傳承與創新的沉浸式江南文化盛宴。



展示科創賦能文化 扎染智能機器人生產線

推介活動由江蘇省對外文化交流協會主辦，其中，今日下午至周四，「文化+科技+金融」文化產業推介會將於嘉里酒店宴會大禮堂舉行，約240位蘇港業界代表將共同討探文化產業創新發展新路徑。

參與的江蘇企業將介紹數智轉型成果，分享3D動漫工具鏈如何實現文化內容「低成本、高品質」量產、中國首條非遺扎染智能機器人生產線、以明星動物IP打造複合文化空間等經驗。

香港方面，港交所會解析文化科技企業赴港上市機遇與路徑，助力內地項目對接國際資本。現場亦將舉行蘇港重點文化企業簽約儀式，發布《蘇港創意產業合作倡議》，正式啟動系列交流活動。

非遺織造、昆曲交流 多元形式展開跨世代文化對話

今明兩日，「錦繡江蘇——經緯裡的江南」展覽展銷活動同步舉行，匯聚南京雲錦、宋錦、緙絲、蘇繡、漳緞、吳羅、扎染、藍印花布等江南經典非遺項目，構築一幅立體的江南織造長卷。明日下午，香港江蘇婦女聯合總會代表及非遺愛好者將到場巡展並參與宋錦手作雅集，共織「蘇港同心」的文化情誼。

此外，昆曲藝術交流活動將於明日在香港理工大學蔣震劇院上演，帶來現代昆劇《風雪夜歸人》藝術講演及多段傳統折子戲專場，包括《牡丹亭·遊園》《兒孫福·勢僧》《療妒羹·題曲》《漁家樂·藏舟》等經典劇目。

從非遺經緯到數智創新，從劇場舞台到城市街頭，「錦繡江蘇」以多元形式在香港展開一場跨越地域與世代的文化對話。