江蘇直擊｜實業為本均衡發展：江蘇模式為北都規劃帶來啟示

【江蘇直擊】江蘇省2025年的經濟總量已突破人民幣14萬億元大關，步步進逼全國經濟龍頭廣東省，香港傳媒參訪團上周受邀到江蘇省採訪七日，走遍南京及蘇州等一線城市，也到訪揚州及常州等二線城市。記者連日觀察發現，江蘇的發展極度均衡，以李白詩下「煙花三月」的揚州為例，雖然不像一眾蘇南城市能直接受惠於上海的輻射作用，但當地企業開闢一條「專精特新」路線，在特定產業鏈掌握關鍵核心技術，經過多年深耕，成為相關領域裏在亞洲甚至是全球數一數二的企業。



香港也曾有過「實業興市」的輝煌，但自上世紀80年代工廠大規模北移後，經歷數十年的產業空心化，經濟結構「金融獨大」。如今特區政府準備全力發展北部都會區，試圖把握新一輪AI發展浪潮的機遇，能否追趕「失落的40年」，亟待決策者拿出魄力破局。揚州等江蘇城市堅持實業創新的發展模式，值得借鏡。



江蘇省無錫市的寄暢園，園名取自東晉書法家王羲之的「寄暢山水蔭」。（歐陽德浩攝）

南京城內最著名的古運河是「秦淮河」，秦淮燈會素有「天下第一燈會」之稱。（歐陽德浩攝）

▼2025年3月底江蘇省直擊系列▼



江蘇省是內地第二大經濟引擎，經濟總量在2025年突破人民幣14萬億元大關，已直逼龍頭的廣東省，雙方收窄至不足4,000億元。（AI製圖）

「十三太保」均衡發展 經濟總量直逼龍頭廣東

江蘇省是內地第二大經濟引擎，經濟總量在2025年突破14萬億元大關（人民幣，下同），已直逼龍頭的廣東省，雙方差距收窄至不足4,000億元，分別為14.58萬億及14.23萬億元。有學者更預測，江蘇省將於未來兩年實現超越，打破廣東省蟬聯30多年的第一經濟大省地位。

江蘇省的優勢在於區域發展極度均衡，轄下13個地級市全部進入GDP全國百強，又被稱為「十三太保」。根據2025年的數據，江蘇省經濟最強的城市依次序為蘇州、南京、無錫、南通及常州，全部位於江蘇省南部，均跨入「萬億城市俱樂部」，其中蘇州更以2.77萬億元斷崖式領先，而排名最後的連雲港也即將突破5,000億元大關。

相比之下，廣東省的區域發展顯得失衡，珠三角地區與其他城市的差距難以逾越。排在前列的深圳與廣州的經濟總量分別高達3.87萬億及3.20萬億元；第二梯隊佛山及東莞，已下降至約1.3萬億元，隨後的惠州只得6,363億元，墊底的7個城市跌穿2,000億元，全部遠低於江蘇省末位的連雲港。

揚州市鑑真路有着「櫻花大道」之稱，街道兩旁種滿過千棵櫻花樹。（歐陽德浩攝）

正宗揚州炒飯，採用的配料不同於香港茶餐廳的揚州炒飯。（歐陽德浩攝）

揚州經濟總量位列江蘇省第七 企業開闢「專精特新」路線

在強手如林的江蘇，中游城市如何穩定發展？香港媒體團在煙花三月到揚州參觀當地企業，一窺揚州炒飯正宗產地與我們的想像有何不同。

揚州位處江蘇省中部，2025年經濟總量位列全省第七，達人民幣8,057萬億元，若放在廣東省已位列第五，高於惠州市。然而，相對於惠州能受惠於香港及深圳的輻射作用，揚州更難像蘇南城市受惠於上海的輻射作用，也無法像蘇北城市獲政策傾斜，注定只能依靠內部動力成長。

揚州擁有瘦西湖及大運河博物館等世界文化遺產景點，文化旅遊發達，去年共接待旅客逾1.3億人次，加上當地沒有誕生明星級巨企，進一步削弱其工業城市的形象。其實當地企業早已選擇開闢「專精特新」的路線，即在特定產業鏈掌握關鍵核心技術，擁有絕對的話語權，內地將這類型企業稱為「小巨人」。

邁安德集團專注於油脂、澱粉、固態發酵、釀造、節能蒸發和倉儲物流等領域，為客戶設計機械產品及系統解決方案。（歐陽德浩攝）

邁安德集團號稱在細分市場成長為亞洲第一、全球第二的地位。（歐陽德浩攝）

其中，邁安德集團是揚州一間高新技術企業，創立於2003年，專注於油脂、澱粉、固態發酵、釀造、節能蒸發和倉儲物流等領域，為客戶設計機械產品及系統解決方案。集團默默深耕23年，如今號稱在細分市場成長為亞洲第一、全球第二的地位，主要出口對象包括中東、北非及東南亞等國家。

邁安德集團副總裁李旭東表示，集團成立初期便確立「在細分市場令人尊敬的全球領先型企業」的目標，剛開始時大家沒想過能夠成功，但現在他們已是唯一可出口澱粉至澱粉糖整套設備的企業。

邁安德集團副總裁李旭東表示，集團成立初期便確立「在細分市場令人尊敬的全球領先型企業」的目標。（歐陽德浩攝）

豐尚智能科技專注飼料及食品工程，為客戶提供飼料機械、糧食機械、電氣控制等工程項目。（歐陽德浩攝）

一街之隔還有另一間同類型企業，豐尚智能科技專注飼料及食品工程，為客戶提供飼料機械、糧食機械、電氣控制等工程項目，覆蓋家禽家畜飼料及寵物食品等，業務覆蓋100多個國家和地區，在全球設立33個代表處，2024年營收39.5億元。

豐尚智能科技副總裁周志強表示，目前公司在國內寵物食品加工裝備市場的佔有率達80%以上，全球份額持續提升，每年投入營收的5%用於研發，如今能與歐美競爭對手媲美，若以交貨期為例，憑藉技術創新及員工勤奮的精神，只需兩至三個月便能交貨，遠快於歐美企業的10個月。

豐尚智能科技在國內寵物食品加工裝備市場的佔有率達八成以上，全球份額持續提升。（歐陽德浩攝）

豐尚智能科技副總裁周志強稱，如今已能與歐美競爭對手媲美。（歐陽德浩攝）

堅持發展實業 拒絕轉型投資房地產生意

兩間企業的特點在於堅持不投資房地產，由成立至今專注如一。周志強透露，曾有人在公司開始賺錢後，建議轉型投資房地產生意，但他認為房地產具有運氣成分，強調公司的方針是發展實業。

最終他們成功在時代洪流屹立不倒，不受房地產泡沫影響，也能抵御外部衝擊，例如去年再度爆發的中美貿易戰，近月中東戰火引致油價急升等挑戰。周志強直言，上述事件的影響程度遠不及新冠疫情，最壞的時候已經過去。

把這次中東的戰爭無限放大，我覺得是沒有意義的，實際上你要看，這個風險再高，也高不過疫情時代，你知道當時新冠影響的是什麼？我們全停了，全都停滯了。 豐尚智能科技副總裁周志強

揚州安貝斯玩具為客戶度身訂造IP產品，產品包括韓國即時通訊應用程式巨頭KakaoTalk毛絨玩偶等。（歐陽德浩攝）

揚州安貝斯玩具為客戶度身訂造IP產品，產品包括內地着名茶飲品牌霸王茶姫設計「Bes-Tea」毛絨玩偶系列等。（歐陽德浩攝）

傳統產業升級 從「代工」邁向「原創IP」

揚州還被譽為「毛絨玩具之鄉」，上世紀50年代起步至今產業鏈非常完善。內地當局資料顯示，揚州2025年毛絨玩具產業產值突破人民幣300億元，全國市場份額超三成，全球佔近兩成。

揚州安貝斯玩具出口海外逾25年，由設計、打樣至生產都一手包辦，設有動漫文創設計部門，主要業務為客戶度身訂造IP產品，包括為江蘇省城市足球聯賽「蘇超」設計吉祥物「團團獅」和「呱呱揚」、為內地着名茶飲品牌霸王茶姫設計「Bes-Tea」毛絨玩偶系列、為韓國即時通訊應用程式巨頭KakaoTalk設計毛絨玩偶等。

安貝斯人力資源經理施巧燕表示，通過代工生產模式賺取人口紅利，已不適合現在的市場需求，隨着內地對於版權意識愈來愈強，只有原創IP才是發展出路。她又說公司每年會來港參加香港玩具展宣傳品牌，期望未來繼續借助香港，進一步拓展海外市場。

毛絨玩具的代工生產，它其實已經不適合當下的一些市場需求了，因為代工生產它賺的是人口紅利。 揚州安貝斯玩具人力資源經理施巧燕

揚州安貝斯玩具人力資源經理施巧燕表示，隨着內地對於原創產品的版權意識愈來愈強，只有原創IP才是發展出路。（歐陽德浩攝）

揚州安貝斯玩具每年會來港參加香港玩具展宣傳品牌，圖為公司員工來港出差時的合照。（揚州安貝斯玩具提供圖片）

揚州2025年毛絨玩具產業產值突破人民幣300億元，全國市場份額超三成，全球佔近兩成，圖為揚州安貝斯玩具。（歐陽德浩攝）

揚州被譽為「毛絨玩具之鄉」，上世紀50年代起步至今產業鏈非常完善，圖為揚州安貝斯玩具。（歐陽德浩攝）

發展模式反思： 產業轉移中的得與失

廣東與江蘇的發展路徑不盡相同。廣東作為改革開放的前沿，其與香港「前店後廠」的合作模式，使其經濟更易受外部市場和國際環境的影響。然而，廣東經濟增速放緩並非偶然。隨着珠三角地區地價與人力成本飆升，中低端製造業向東南亞或內陸省份遷移，而粵東西北地區卻未能有效承接這些產業，錯失了寶貴的經濟發展紅利。

香港更是「去工業化」的最佳例子，自上世紀80年代工廠大規模北移，經歷數十年的產業空心化，製造業佔GDP的比重從高峰期近25%，跌至目前不足1%，產業結構單一。雖然回歸後數碼港及香港科學園相繼成立，試圖轉型至高增值的科技產業，打破地產與金融業的襲斷，但仍無法扭轉經濟結構「金融獨大」的局面，導致香港在面對外部衝擊時韌性不足。

近年人工智能及大數據等高新科技迅速發展，港府耗資逾千億港元，建設北部都會區，包括港深兩地政府共同規劃「港深創新及科技園」；在邊境建立新田科技城及沙嶺數據中心；興建北環綫連接東鐵綫及屯馬綫；訂立《北都專屬法例》拆牆鬆綁，與深圳達成深度的跨境協同。

港深創新及科技園深圳園區早已高樓林立，一水之隔的河套香港園區去年12月才舉行開園儀式。（資料圖片）

2025年12月22日，已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）舉行開園典禮。（資料圖片／夏家朗攝）

港府能否從過往的錯誤中汲取教訓，追趕浪費了的時間？能否攜手深圳等廣東城市，面對江蘇「十三太保」的激烈競爭中，維持全國龍頭的地位？若以港深兩地政府合作規劃的「港深創新及科技園」為例，深圳園區早已高樓林立，一水之隔的河套香港園區去年12月才舉行開園儀式；北環綫料2034年竣工通車；相較下進度仍然非常落後。特首去年多次表示對北都發展「心急如焚」，不無道理。留給香港的時間不多，是選擇大刀闊斧改革，還是繼續不慌不忙，錯失新一輪發展浪潮的機遇？特區政府已拿出決心，接下來需要用堅實的行動來回答。