中大生10分鐘內地鐵連摸兩女臀　官稱交通工具非禮零容忍　囚10天

中大生在港鐵屯馬綫上10分鐘內非禮兩名女子，首名事主被摸臀後，留意到被告再向一名穿迷李裙的女子埋手，她拍下過程，她與第二名事主商討後報警，相關片段亦被放上網廣傳。被告早前認罪，並稱母親看到片後勸他自首。他的律師今(15日)在西九龍法院求情稱，被告來自家暴家庭，現於中大讀生物醫學，應有大好前途。裁判官陳惠敏指，雖然被告初犯和年輕，但法庭對公共交通工具上的非禮行為零容忍，判監10天。



控方引交通工具上犯案判囚案例

被告黃晉灝（20歲，學生）被控於2026年3月22日，在港鐵屯馬線（屯門方向）的列車車廂內非禮女子X和Y。

控方今援引兩宗上訴庭案例，案中上訴人分別在巴士和地鐵摸女子臀部，被判囚14天和21天，兩案情節與本案相似，邀請法庭考慮。

其中一名女事主曾在網上提及事件。（threads@diewithsmileeeeee）

辯方指被告在家暴家庭長大

辯方求情指，被告是年輕大學生，他自小在家暴家庭長大，父親在他面前打母親，令被告有很多創傷，不懂得表達情緒。他犯下本案後去了警署自首，承認犯錯，並主動找社工求助。他現在在中文大學讀生物醫學系一年級，應有大好前途，望法庭照感化官建議判18個月感化令。

被告10分鐘內非禮兩女

陳官判刑指，被告在十分鐘內非禮2名女事主，如果並非遭到揭發事件便會不了了之。被告初犯，有真誠悔意，案情較同類案件輕微，惟法庭始終要保護女乘客，須向公眾發出明確訊息，法庭對公共交通工具上的非禮行為零容忍。

年輕初犯亦不能偏離一般判刑原則

陳官又指，上訴庭指，公共交通工具的非禮案認罪的量刑起點應為14-21日，被告雖然初犯和年輕，亦不是偏離一般判刑原則的理由，陳官遂判監3星期，因被告認罪及自動投案減至10日。

事主X被非禮後見被告非禮Y

案情指，女子X在晚上10時許乘坐地鐵至南昌站時，感覺到有人摸其臀部約5秒，她轉身見到被告，惟她因受驚而走到車廂其他位置。約5分鐘後，X見到身穿迷你裙的女子Y上車，挨住車廂玻璃夾板位置，被告則企到Y身後，捉住Y的裙擺，X見狀拍片紀錄。X及 Y兩人考慮後，在翌日報警求助，X亦將影片放上網。

被告錄影會面稱失平衡

被告之後主動投案，警誡下稱因為好奇「捉住個女仔裙腳」，他在錄影會面再指他失平衡所以捉住事主的臀部，之後不能自控多摸幾下，他會找心理醫生求助。

案件編號：WKCC1387/2026