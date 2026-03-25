屯馬綫非禮｜大學生認摸兩女臀部　母親鼓勵下自首　認罪候判

港鐵屯馬綫日前有色狼連環摸兩名女子臀部，其中一名受害人被侵犯後，見疑犯性侵另一人，即拍下影片，並放上網。一名大學生今（25日）在西九龍裁判法院承認干犯該兩項非禮罪，求情透露他在母親鼓勵下向警方自首。裁判官陳惠敏指法庭要保護女性在乘坐公共交通時不被侵犯，考慮到被告自首，先為他索取感化和社會服務令報告再作判刑。



被告黃晉灝（20歲，學生）被控於2026年3月22日，在港鐵屯馬線（屯門方向）的列車車廂內非禮女子X和Y。

被告黃晉灝在西九龍法院承認兩項非禮罪。

其中一名女事主曾在網上提及事件。（threads@diewithsmileeeeee）

X被非禮後見被告向另一女子埋手

案情指，女子X在晚上10時許乘坐地鐵至南昌站時，感覺到有人摸其臀部約5秒，她轉身見到被告，惟她因受驚而走到車廂其他位置。約5分鐘後，X見到身穿迷你裙的女子Y上車，挨住車廂玻璃夾板位置，被告企到Y身後，捉住Y的裙擺，X見狀拍片紀錄。X及 Y兩人考慮後，翌日報警，X並將影片放上網，被告之後主動投案。

被告認不能自控摸幾下

被告警誡下稱，因為好奇「捉住個女仔裙腳」，後在錄影會面再指他失平衡所以捉住事主的臀部，之後不能自控多摸幾下，他會找心理醫生求助。

案件編號：WKCC 1387/2026