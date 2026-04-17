惠康傳合併百佳｜兩大超市鬥足半世紀　「黃老太」廣告最深入民心

【怡和收購百佳/百佳惠康合併/百佳/怡和集團】怡和集團據報正與長和集團磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。百佳與惠康競爭逾50年，由價格戰鬥到廣告戰，再到地理位置，甚至近期連買糧油生活用品送多少廁紙等贈品，都成為兩大超市的競爭項目。



近年面對零售業轉型，網購大行其道，加上中資品牌競爭，以及北上消費熱潮衝擊，兩大品牌不斷打88折價格戰，如今突然爆出收購消息，若有關傳聞屬實，兩間昔日勁敵將組成香港市場的超市巨無霸，而百佳或將成為歷史。



傳怡和有意收購長和旗下百佳，並將自有的超市業務惠康與百佳合併。（資料圖片）

惠康前身是惠康辦館，由吳宗偉先生、劉濂先生和高燕如先生創立於1945年，第一間店舖位於香港中環雪廠街，專售洋酒、餅乾、罐頭和飲品等入口貨。至1964年，被牛奶公司（怡和旗下DFI零售集團前身）收購，並引進美國超市的自助購物模式。從此，顧客毋須依賴店員取貨，可自行於貨架選購貨品，開創超市購物新體驗。

傳怡和有意收購長和旗下百佳，並將自有的超市業務惠康與百佳合併。（資料圖片）

隨着1972年，老牌英資公司屈臣氏成立的百佳超級市場，在港島南灣開設第一間分店，1980年牛奶公司將原本持有的「大利連」超市和惠康辦館合併，變成惠康超級市場，兩大外資超市的競爭白熱化，分店愈開愈多，超市才開始走進尋常百姓家。

根據政府統計處資料，1976年全港的超市數目還不到100間，20年後數目增長超過10倍，1996年全港超市突破1,000間；除了外資，中資企業亦加入戰團，分一杯羹。面對連鎖超市網絡日益壯大，市場掀起價格戰及營銷戰，舊式士多和辦館不敵競爭被淘汰。

百佳90年代前的品牌主色調為紅色，之後改為藍色。（百佳社交媒體圖片）

為應對競爭，百佳其後將品牌主色調由紅色改為藍色，並積極擴充規模。時至今日，百佳在香港及澳門設有約240家分店，旗下更擁有多個知名零售品牌，包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL等。

90年代後期，香港零售業步入全盛時期，百佳與惠康經常爆發激烈的「劈價戰」。每個星期，兩家超市均會在報章刊登多頁減價廣告，重點均落在「平」及「慳」之上，當時惠康標榜以「平通街價」滿足大眾生活需求。

百佳90年代推出「黃老太」系列廣告，以陳鄭秀鸞飾演的「黃老太」做首席買手兼品質控制主任，為求價廉物美四出奔走格價。（廣告截圖）

周星馳在電影《百變星君》大結局中化身「黃老太」打敗反派。（電影截圖）

在宣傳方面，兩間超級市場互不相讓。百佳90年代推出「黃老太」系列廣告，以陳鄭秀鸞飾演的「黃老太」做首席買手兼品質控制主任，為求價廉物美四出奔走格價。該廣告更掀起影視界的惡搞熱潮，包括周星馳在電影《百變星君》大結局中化身「黃老太」打敗反派，以及薛家燕在電視劇《真情》中模仿其演出，成為港人集體回憶。

惠康在2000年代邀請「DoDo姐」鄭裕玲擔任代言人。（廣告截圖）

惠康亦不甘示弱，邀請多位明星做代言人，包括80年代邀請已故藝人「肥姐」沈殿霞拍廣告，又在2000年代邀請藝人「DoDo姐」鄭裕玲擔任代言人，化身為對品質和價錢都要求極高的消費者，較市民如何買到最平、最新鮮的貨品。

2007年，百佳推出「易賞錢」積分獎賞計劃，向顧客提供價格優惠、積分獎賞及免費禮品換領，提高顧客黏性。另外，近年百佳推出品IP新角色「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」，同時更換上全新口號「百種方便，佳品超值」，吸引年輕客群，同時加快物流擴張網購。

DFI零售集團則在2020年推出yuu獎賞計劃並與恒生合作，將旗下零售網絡，如惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、Pizza Hut 等整合到同一個獎賞平台，更以不同宣傳將該計劃打入市民心中。

不過，百佳及惠康近年發展不如預期。面對零售業轉型及北上消費熱潮衝擊，百佳屢有分店結業，包括天水圍新北江分店、大窩口邨商場分店及石塘咀山道分店等，也有部份主打中產客群的品牌「Fusion」分店，「降級」為百佳超市，引起街坊熱議。惠康母企DFI零售集團亦傳出裁員消息，兩間超市更不斷打88折價格戰，希望吸引客源，兩大超市近期甚至連贈送多少條廁紙等贈品，都鬥至難分難解，消費者卻在這場鬥送廁紙之戰中獲利，在網上熱議並分享獲得多少「戰利品」。

如今據報怡和集團正與長和集團磋商收購百佳事宜，這間陪伴港人半世紀的老字號若真與「宿敵」惠康合併，組成香港市場的超市巨無霸，除了成為港人的回憶，亦將為香港零售業迎來翻天覆地的洗牌。