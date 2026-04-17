惠康傳合併百佳｜議員憂壟斷　促政府及早應對

怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。百佳與惠康目前在本港合共擁有超過500間門市，而且佈局高度重疊。有立法會議員擔心，若合併成真，本港超市生態將形成壟斷，既損及市民購買便利與議價能力，亦可能導致大量勞工失業。



香港《競爭條例》中的合併守則目前僅適用於電訊業，新民黨立法會議員何敬康促請政府及早研究有什麼方法有效應對，避免超市生態徹底走向壟斷； 工聯會立法會議員鄧家彪則建議政府約見相關企業，表明立場。



百佳超級市場。（資料圖片）

何敬康：超市缺乏競爭將令市民肉隨砧板上

怡和旗下DFI零售集團經營惠康、萬寧、7-11、宜家等零售業務，長和旗下則有百佳、屈臣氏與豐澤等零售業務。英國《金融時報》引述消息報道，雙方已就交易談判一段時間，惟拒絕透露估值細節。

在香港，超市行業一直由百佳及惠康兩大龍頭主導，被視為寡頭壟斷的代表例子。 2023年時，百者合共佔據香港超市市場份額近90%。新民黨立法會議員何敬康直指，兩家超市「之前係寡頭壟斷，合併埋豈不是等於壟斷？」

何敬康表示，香港的超市價錢，尤其是進口物品本就不便宜，與香港的租金、人工、存倉、物流成本等有關，現時兩個主要營運商仍然有一定程度競爭，將來如果連有效競爭「都冇埋」，市民「肉隨砧板上」，民生好大機會受到很大影響。

何敬康指出，必須警惕超市生態邁向壟斷，影響民生，雖然香港目前沒有關於收購企業的反壟斷執法權，但民生大事之下，當局應研究有什麼方法有效應對。

鄧家彪：政府應約見相關企業表明態度

工聯會議員鄧家彪亦關注，兩大超市合併會形成壟斷，屆時不僅市民購物便利與價格受影響，亦會出現勞工整合，提供大型零售舖位的機構如房委會，以至一眾貨品供應商都可能受衝擊。

鄧家彪指出，香港《競爭法例》沒法阻止這項會形成壟斷的收購，只能在濫用市場優勢造成不公平競爭，對消費者構成壓榨的前提下才能展開調查。相較之下，日韓等鄰近地區可事先作出審查。他表明，香港被讚譽為全世界最自由經濟體，竟然處處壟斷、處處合謀，很不理想。他希望政府關注事態發展，應考慮約見相關企業，表明態度。

香港《競爭條例》合併守則僅適用電訊業

立法會在2012年6月通過《競爭條例》，2015年12月14日全面實施，它主要規管三大範疇：第一行為守則禁止反競爭協議、經協調做法及決定，合謀定價、圍標均屬此類；第二行為守則針對濫用市場權勢；第三項則規管令市場競爭消失的合併，惟目前僅適用於涉及《電訊條例》下傳送者牌照持牌人的合併。事實上，香港並未設立普遍適用於所有行業的合併審查制度。