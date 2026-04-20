大灣區逾200師生比拼智慧河道保潔　梁振英勉享受「從0到1」創造

由大灣區香港中心主辦的「大灣區中小學智慧河道保潔挑戰賽」於4月18日在香港圓滿落幕。賽事吸引來自香港、澳門及廣東省逾65支隊伍、超過200名師生參與。粵港澳三地的高小及初中生同場較量，透過編程操控無人船，模擬執行河道清潔及水質採樣任務，共同探索海洋科技與可持續發展的應用。



由大灣區香港中心主辦的「大灣區中小學智慧河道保潔挑戰賽」於4月18日在香港圓滿落幕。

「十五五」規劃下科技與人工智能迎逾10萬億元市場機遇

繼過去三屆以無人車及無人機為題後，今屆賽事首度聚焦海洋科技，鼓勵學生動手學習無人船原理。全國政協副主席、大灣區香港中心主席梁振英透過視像致辭時指出，大灣區匯聚了全國逾七成的無人船艇研發與製造力量。他強調，在國家「十五五」規劃的大背景下，未來五年科技與人工智能領域將迎來逾10萬億元的市場機遇。他勉勵年輕一代勇於嘗試，享受「從0到1」的創造過程，並立志將所學貢獻社會與國家。

參賽老師：助提升學生環保意識及AI應用興趣

賽事不僅考驗技術，亦有效促進三地創科交流。奪得小學組二等獎的香港聖公會李兆強小學胡煒熙老師表示，參賽經驗有助提升學生的環保意識，並啟發他們對AI應用的興趣；澳門培正學校劉安雋老師亦喜見學生能結合3D打印與圖形編程動手製作無人船。

經過激烈角逐，珠海市金灣區航空新城小學及橫琴粵澳深度合作區華發容閎學校，分別奪得小學組及中學組一等獎。此外，香港世界龍崗學校劉皇發中學隊伍別出心裁，以塑膠儲物盒改裝成無人船，成功贏得創意設計獎。主辦方透露，未來將推出針對高中及大專生的海洋科技應用個案挑戰賽，持續推動大灣區STEAM教育發展。