港鐵車費｜入息中位數無變動　今年續凍價　2027年延後加幅3.39%

港鐵向立法會提交的文件顯示，按港鐵票價調整機制，本年度得出的整體票價調整幅度為2.85%，但在機制的「負擔能力上限」安排下，由於相應期間的第四季家庭住戶每月入息中位數沒有變動（即數值為0），因此本年度港鐵票價亦不會調整，連續兩年凍結車費。



不過本年度未實施的票價調整幅度2.85%將延後至隨後兩年，即在2027年加1.43%及2028年加1.42%；至於此前原定延後至本年度實施的合共1.96%調整幅度，亦會順延至2027年處理。即2027年累計需加幅度3.39%，不過仍須視乎按方程式計算結果，以及「負擔能力上限」安排，如住戶每月入息中位數沒有變動或負數，則仍會凍價。



+ 24

可加可減方程式*：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素



*未計其餘未處理加幅



票價調整機制加幅以住戶每月入息中位數「封頂」

港鐵表示，票價調整機制採用公開、客觀及具透明度的直接驅動方程式，釐定每年的票價調整水平。根據2023年票價調整機制檢討後的最新安排，方程式根據政府公布的綜合消費物價指數和運輸業名義工資指數按年變動，並加入與港鐵公司的香港物業發展利潤表現掛勾的生產力因素。機制同時設有「負擔能力上限」安排，即任何實際票價調整幅度不得高於相應期間的家庭住戶每月入息中位數變動，以顧及市民的負擔能力。

生產力因素的安排（立法會文件）

本年度計出加幅2.85% 每月入息中位數零變動令票價續凍結

港鐵表示，按照各項最新相關數據，並計及上年度（2025年）轉撥至本年度（2026年）的票價調整幅度後，本年度得出的整體票價調整幅度為加2.85%。然而，在機制的「負擔能力上限」安排下，由於相應期間的第四季家庭住戶每月入息中位數沒有變動（即變動數值為0），因此本年度港鐵票價亦不會調整，連續兩年凍價。

港鐵：過去十年間港鐵票價有六次為凍結或減價

港鐵表示，自2007年港鐵票價調整機制至今，港鐵車費平均增幅為每年1.9%，較同期香港的按年平均通脹率2.5%為低。連同本年度在內，過去十年間港鐵票價有六次為凍結或減價。

港鐵票價調整機制方程式2026年計算結果。(立法會文件截圖）

累計調整幅度延後實施 2027年是否加價仍視乎入息中位數有無變動

港鐵表示，按照機制安排，本年度未實施的票價調整幅度2.85%，將延後至隨後兩年，即在2027年及2028年票價調整時，分別實施1.43%及+1.42%。至於此前原定延後至本年度實施的合共1.96%調整幅度，亦會順延至2027年處理。

不過港鐵表示，屆時的實際票價調整幅度，仍須視乎按方程式計算結果，以及「負擔能力上限」安排。「負擔能力上限」安排將繼續發揮作用，即今年第四季家庭住戶每月入息中位數有否變動，確保每年的整體調整幅度能照顧市民的負擔能力。

+ 14

港鐵表示，將延續優惠及車費推廣，但未有半價日計劃。港鐵將延續「全月通1至5」一年；延續「早晨折扣優惠」計劃一年，即乘客在星期一至五早上7時15分至8時15分期間於核心市區車站出閘，可享有75折優惠；繼續提供「都會票」；繼續提供綠色專線小巴0.5元轉乘優惠，覆蓋全港所有綠色專線小巴路線。

港鐵表示，會繼續為包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，提供恆常的車費優惠，以關顧社會各個層面的乘客群。在2025年，港鐵就提供恆常車費優惠承擔了超過32億元，整體受惠人數逾6億人次。