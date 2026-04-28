五一好去處｜周大福旗艦店展示值半億黃金銀杏樹　供免費參觀打卡

五一黃金周將至，本港新增一個「黃金打卡點」。周大福珠寶位於尖沙咀廣東道的香港全球首家旗艦店，近日在入口豎立一棵高2.1米銀杏樹，但並非真樹，而是「含金量」近半億元的黃金打造金器，樹上懸掛着約3,500塊純金打造的銀杏葉，總重量約40公斤，以周一（27日）金價計算，約值4,700萬元，行過可免費參觀及可打卡。



周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店，入口豎立一棵黃金銀杏樹，約值半億元，周一吸引不少人打卡。（倪清江攝）

周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店，入口豎立一棵黃金銀杏樹，約值半億元，周一吸引不少人打卡。（倪清江攝）

周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店，入口豎立一棵黃金銀杏樹，約值半億元，周一吸引不少人打卡。（倪清江攝）

周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店，入口豎立一棵黃金銀杏樹，約值半億元，周一吸引不少人打卡。（倪清江攝）

在賣結婚金器的部分，有一幅龍鳳鈪牆，供拍照打卡。（倪清江攝）

該旗艦店今年2月開業，將於5月中舉辦開幕典禮，同步宣布推出「周大福家居」系列。周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，全球首間旗艦店的隆重揭幕，標誌着轉型旅程重要時刻。周大福珠寶在1929年創業至今，即將踏入一世紀，鄭志雯表示，公司一直秉持傳承中國精湛工藝的使命，透過進軍家居領域，同時進一步鞏固在國際奢侈品市場中的地位。

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與其說旗艦店是一間金舖，更像一間黃金博物館，可以免費入場觀賞及打卡。入口正中央，剛豎立一棵2.1米、寬2.3米、懸掛着約3,500塊純金樹葉的黃金銀杏樹。

集團指，黃金銀杏樹於2016年完成製作，重量約40公斤，由近50位工匠耗時總共近6萬小時打造而成。黃金銀杏樹十分搶眼，周一吸引不少路經的市民及遊客入內觀看，也有人自拍打卡。

品牌典藏館展示依奧運金牌得主劉翔腳型打造的金跑鞋。(倪清江攝）

品牌典藏館展示數十件打金師傅打造的金飾，包括2015年米蘭世博會二十四節氣金郵票。（倪清江攝）

入口處為品牌典藏館，呈現周大福珠寶自1929年起近百年的發展歷程。兩邊放了數十款、各由數十兩黃金打造而成的金器，必看的有依2004年雅典奧運跨欄金牌得主劉翔腳型打造的金跑鞋；2015年米蘭世博會二十四節氣金郵票，壽星公公及壽星婆婆等，全部由打金師傅人手打造。因此也有展示各款工具，包括鑲嵌、平咀鉗、秤等。

入口處為品牌典藏館，展示各款打金及銷售工具，包括鑲嵌、平咀鉗、秤等。（倪清江攝）

入口處為品牌典藏館，展示各款打金及銷售工具，包括鑲嵌、平咀鉗、秤等。（倪清江攝）

店內除了有賣金飾櫃枱，尚有「周大福家居」系列。其中展示價值60多萬元的「重手」金碗、以及金湯匙、金筷子、金酒瓶、金酒杯、銀杏葉造型金筷子托和金燭台等，也有10萬元有找的金麻雀；貴賓室更可一睹金國際象棋及用和田玉製的圍棋。在賣結婚金器的部分，更加有一幅龍鳳鈪的牆，供拍照打卡。

店內「周大福家居」系列，其中展示價值60多萬元的「重手」金碗。（倪清江攝）