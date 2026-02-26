周大福創建中期多賺15%至13.3億元　派息28仙

周大福創建（0659）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長15%至13.343億元；派中期息28仙。



公司指出，按可比較基礎計算，每股普通股股息按年增加約3%。該可比較基礎 。該可比較基礎為2025財政年度的中期普通股息並予以調整，以反映公司於2025年12月發行「十送一」紅股後擴大的股份基數。

公司又指出，期內整體經營溢利為22.84億元，按年增加3%，其中道路業務帶來7.71億經營溢利，金融服務經營溢利貢獻為7.29億元，物流及建築業務分別帶來3.32億元經營溢利，以及3.1億元經營溢利。

周大福創建於2006年參與投資中鐵聯集，現持有30%股份，屬第二大股東。（資料圖片）

周大福創建指出，將繼續在核心業務中追求穩健增長，同時秉持審慎的資本及風險管理方針團，亦會持續審視並優化其業務組合，確保資本能夠配置至最具發展潛力的業務板塊，以實現持份者長期價值的最大化。本集團將重點提升業務組合的韌性、深化金融服務及物流板塊的發展，並積極把握機遇以推動可持續的長期價值創造。在宏觀經濟環境不確定性持續的背景下，穩健的資產負債表、多元化的業務板塊，以及對卓越營運的不懈承諾，為應對瞬息萬變的市場環境奠定了堅實基礎。

公司指出，將繼續密切監察外部環境並保持靈活應對，以捕捉新興機遇。