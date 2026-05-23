黎家盈太空人｜專家身份加入警隊秘密部門無需備槍　曾借調保安局

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】香港首位「港產女太空人」黎家盈正式入選神舟二十三號乘組，將於今晚（24日）深夜升空。據了解，黎家盈2012年以專家身份加入警隊秘密部門技術服務部（Technical Services Division，簡稱TSD）成為督察，至近年升為警司，不過她無需備槍，故不需進行常規射擊操練。



消息續稱，該部門旨在秘密使用儀器、或情報搜集，不會主動對外公布部門消息，通常與情報科或有組織罪案及三合會調查科合作共事，警務處前處長曾偉雄及特首李家超曾調任至該部門。據悉，她也曾借調至保安局，執行技術相關任務。



港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與今次任務。（政府新聞網）

黎家盈以非常健康的狀態通過選拔。（新華社圖片）

2012年任「警務督察（專門人員）」駐守專責情報工作部門TSD

據知情人士稱，黎家盈於2012年加入警務處，職位為「警務督察（專門人員）」，負責資訊科技支援，屬於警隊的科技專家，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)。

消息指，她也曾被借調至保安局執行技術相關任務。現任特首李家超由2012年10月至2021年6月，就先後任保安局副局長及局長，未知二人有否在保安局一同工作。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

無需接受警察學院訓練 要學基本槍支射擊 日常免備槍

黎家盈並非「陀槍師姐」，她不是考入警察學院（前身警察訓練學校）才出班。據了解，一般以專業人士身份加入警隊，毋須經過6至9個月的學堂訓練，只需學習簡單課程，包括警察條例、職級架構等。另外亦有基本槍支射擊訓練，惟他們不會穿着軍裝及備槍，故此無需持續參與訓練。

神舟二十三號航天員黎家盈與記者見面。（香港01直播截圖）

香港首位「港產女太空人」黎家盈，已正式入選神舟二十三號乘組，並將於周日（24日）升空。（央視截圖）

入職時為督察 最新升至警司 與一般專家加入警隊後職級固定有別

不過以專家身份加入警隊，其職銜與警隊一樣。黎家盈入職時為督察，2024年入選香港載荷專家時任總督察，去年升為警司。消息人士指出，通常該類專家加入警隊後職級都會固定，不會升職或降職，不過由於黎家盈入選「載荷專家」，為港爭光，或因此改變職銜。

香港首位「港產女太空人」黎家盈，已正式入選神舟二十三號乘組，並將於周日（24日）升空。（央視截圖）

秘密部門TSD會與「O記」合作共事 前處長曾偉雄及李家超都調至工作

至於黎家盈所屬部門TSD則十分神秘，難以在網絡上找到相關部門資料。據悉，該部門旨在秘密使用儀器、情報搜集、使用特別技術及槍械，以及在特別行動時負責截聽，通常與情報科或有組織罪案及三合會調查科（O記）合作共事，警務處前處長曾偉雄及特首李家超曾調任至該部門。

2012年時任警務處處長曾偉雄在立法會財務委員會回覆議員書面質詢時披露，警務處的技術服務部由一名總警司、一名高級警司及5名警司帶領，共合133人，2012至2013年度預算開支約5,247萬元。