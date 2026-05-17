港產太空人｜洋紫荊圖現神舟二十三標識　女警司黎家盈執飛在即？

神舟二十三號計劃近日擇機實施發射。中國載人航天工程辦公室上周二（12日)發布神舟二十三號載人飛行任務標識，出現香港市花洋紫荊圖案，引發外界猜測神舟二十三號飛行乘組或會有來自香港的航天員。



當局早於2024年宣布，第四批預備航天員中，包括一名來自香港的載荷專家，惟一直未有公布身份。其後終揭盅，消息指入選載荷專家的是警務處警司黎家盈，擁博士學歷，已在北京接受相關訓練，惟至今仍有未正式公布。



據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

載人飛船與運載火箭組合體已轉運至發射區 正進行聯合測試

中國載人航天工程辦公室發佈了神舟二十三號載人飛行任務標識，標識中有香港市花洋紫荊圖案，有內地網民猜測神舟二十三號飛行乘組可能會有來自香港的航天員。

新華社上周六（16日）報道，據中國載人航天工程辦公室介紹，神舟二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識。

中國載人航天工程辦公室5月12日發布神舟二十三號載人飛行任務標識，出疑香港市花洋紫荊圖案。

港澳航天員以載荷專家身份入選第四批航天員

去年神舟二十號載人飛行任務舉行發布會，宣布入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最快今年首次執行飛行任務，惟當局一直未有公布香港載荷專家的名字。此前，中國載人航天工程辦公室於2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



女警司黎家盈專長資訊科技及電腦範圍

不過入選的香港載客專家2024年終曝光，她為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，已在北京接受相關訓練。她於去年4月獲警方升為警司。

▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



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創科局長孫東：感到無比興奮 是全香港人光榮

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超2023年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

中國載人航天工程辦公室2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。創新及科技局局長孫東當日被問及時表示，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人光榮，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的女總督察黎家盈，孫東笑而不答叫大家等公布。

香港有120人報名 三分一入初選 十多人入複選

國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」。