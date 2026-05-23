黎家盈太空人｜好友透露訓練刻苦難常陪家人　欽佩兼顧事業家庭

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會，宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與任務。



與黎家盈私交甚篤的嶺南大學深圳研究院院長李佳表示，黎家盈並不像其他隊員是軍人出身，需要付出更大努力，在學習航天知識的同時，並要接受體能訓練、升空必須的離心力等相關訓練，例如在類似海盜船的設施閉眼15分鐘訓練，僅可不定期陪伴丈夫及3名年幼的子女，因此對她能夠兼顧事業與家庭感到欽佩，並為她代表香港升空感到驕傲。



43歲的黎家盈1982年11月出生在香港，育有3名子女。圖為5月23日神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

黎家盈（左）與朱楊柱（中）及張志遠（右）5月23日出席神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

黎家盈升空後主要負責各類空間科學實驗任務，在太空逗留約6個月。（新華社圖片）

黎家盈升空使用香港研發的航天科研儀器「天韻相機」

黎家盈成為香港首名女太空人，將升上太空操作科技大學主導研發的航天科研儀器「天韻相機」，嶺大深圳研究院院長、伍絜宜跨學科學院副教授（校長卓越青年學者）李佳的研究團隊，提供碳排放源數據庫的關鍵數據，對比「天韻相機」觀測地球所得的溫室氣體數據，包括二氧化碳及甲烷排放的源頭。

研究團隊的數據庫覆蓋中國超過一半二氧化碳的排放源，記錄各地的排放量，精細至每一平方公里，猶如地圖及導航系統，協助「天韻相機」精準識別個別工廠或設施的排放情況，為國家實現「碳達峰、碳中和」提供重要的科研支援。

李佳（左）與黎家盈（右）在尖沙咀海港城吃飯後合照。（嶺大提供圖片）

李佳與黎家盈私交甚篤 曾一起海港城吃晚飯

李佳與黎家盈2023年在機緣巧合下認識，她指，剛相處時只交流學術研究，之後發現二人擁有不少共通點，同屬女強人，也育有3名子女，因此黎家盈有時候會向她請教各樣問題，例如如何照顧小朋友或適應內地生活等，於是雙方接觸愈來愈深。

她們更會一起外出吃飯合照，例如上述的合照便是在尖沙咀海港城拍下。直至昨日（22日）黎家盈即將出席神舟二十三號新聞發布會，她仍然不忘李佳，表示會好好照顧載荷（即儀器及設備等）。

嶺南大學深圳研究院院長、伍絜宜跨學科學院副教授（校長卓越青年學者）李佳。（嶺大影片截圖）

料黎家盈非常努力訓練︰佢問我某一塊腹肌應該點樣控制？

李佳認為，黎家盈在北京的生活不容易，因當地的氣候又乾又冷，與香港截然不同，需要接受大量長跑等體能訓練，又要增加肌肉密度，惟她不像其他隊員是軍人出身，相比其他人需要付出更大努力。

印象好深一次，佢問我某一塊腹肌應該點樣控制？咁我諗你都問到咁細緻，而且大部份人覺得腹肌點控制，咪係得嗰幾個運動，所以我諗佢應該係鑽研得好好。 嶺南大學深圳研究院院長李佳

黎家盈說︰「我也會暈車暈船，但坐上轉椅竟然不暈。」（新華社圖片）

黎家盈每周一至五都留在訓練營地 僅周末陪伴家人

李佳並指，黎家盈除了體能訓練外，同時要學習航天知識，熟練操作科學實驗，即包括上述的「天韻相機」，也要接受離心力等相關訓練，例如在類似海盜船的設施閉眼訓練15分鐘，雖然人體感官在閉眼後加強，對於常人難以克服，但她也逐一跨越。

家庭方面，李佳透露黎家盈每周大部份時間都留在訓練營地，只可不定期回家陪伴丈夫及3名年幼的子女，對於她能夠兼顧事業與家庭，感到非常欽佩，也相信她丈夫的支持非常重要。

黎家盈以非常健康的狀態通過選拔。（新華社圖片）

為黎家盈感到驕傲︰好好喺太空Enjoy六個月時間

李佳形容黎家盈像香港大部份的女孩，說話慢條斯理、「笑笑口」及安靜斯文，或因過去在警隊需要處理高強度的應變工作，與其他宇航員不一樣，能夠特別平靜解決問題，非常適合代表香港升空，因此對她感到驕傲。