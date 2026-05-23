黎家盈太空人｜港大祝賀獲選升空　張翔：為年輕學子樹立了榜樣

「港產女太空人」黎家盈將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。黎家盈擁港大計算機科學博士學歷，其母校港大今日（23日）予以熱烈祝賀，校長張翔表示，黎家盈的成功為年輕學子樹立了榜樣，「深信家盈的壯舉將啟發新一代香港科學家追逐航天夢」。



「港產女太空人」黎家盈將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。（直播截圖）

黎家盈於2001年入讀港大理學士（計算機科學及資訊系統）課程，2004年修讀港大哲學碩士，範疇為密碼學，之後又修畢博士課程。港大今日祝賀黎家盈獲選為神舟二十三號載人飛行任務乘組成員，又預祝神舟二十三號任務圓滿成功。

校長張翔表示代表香港大學，向黎家盈博士致以最誠摯的祝賀，又說她成為香港首位加入國家神舟載人飛行任務的載荷專家，不僅是其個人的輝煌成就，更是港大乃至整個香港的驕傲。

香港大學校長張翔於創新學院成立慶典上致開幕辭。（香港大學網頁）

張翔續說，黎家盈充分體現了港大與香港精神中追求卓越、敢於開拓的特質，指她的成功「為年輕學子樹立了榜樣」。他又表示，深信黎家盈的壯舉將啟發新一代香港科學家追逐航天夢，共同為國家的航天征途貢獻力量。