世界盃｜墮外圍無間深淵　只瞓一小時狂賭　送外賣還債嘆人生糟糕

世界盃即將開鑼，非法外圍賭博集團轉趨活躍，賭徒一旦參與隨時沉迷賭海無法自拔。外圍賭博「過來人」Mike（化名）接受訪問揭露外圍賭網如何利用24小時無間斷投注、海量賽事選擇及高賠率等，將他一步步推向資不抵債深淵，更因借一二線財仔及大耳窿欠下約40萬元巨債。最終耗時數年做正職之餘瘋狂兼職送外賣，才還清債項。



Mike以「糟糕」二字來形容賭癮人生，指過程中只獲得刺激感，但過後回望卻只有一場空，並以過來人身份勸喻沉溺在賭海中的人勿盲目追賭，賭博只能是娛樂，絕非致富的捷徑。



Mike（化名）以「糟糕」二字來形容賭癮人生，指賭錢如同吸毒，過程中只獲得刺激感，但過後回望卻只有一場空。（何頴賢攝）

Mike透露，他自小受家人影響已有賭博習慣，數年前，他經朋輩接觸到非法外圍賭網，自此打開了夢魘的大門。Mike指出，外圍網比馬會具備更大的誘惑，除了涵蓋足球、籃球、網球、排球、高爾夫球等海量項目外，注碼門檻極低，賠率亦較馬會高，「馬會種類太少，外圍又有更多千奇百怪嘅種類，令到有啲人可能會賭外圍」。

最致命的是外圍網提供「信用投注」，「輸咗好似碌信用卡咁，唔使還住先，到結算日先計數」，令他的金錢觀念完全扭曲，「去到找數要輸的時候，那你可能先至驚醒，嘩！原來輸了幾萬元！」。

與家人吃生日飯機不離手 無時無刻查看外圍網

「賭錢就真係好似吸毒咁，就癱向度，享受住嗰啲刺激感。」Mike指當時的人生只能用「糟糕」二字形容。外圍網24小時無間斷投注的特性，令Mike徹底失控，「人生做唔到其他嘢」。他當時雖然維持著朝九晚五的正常工作，但一收工便會不自覺地緊盯螢幕下注，往往瘋狂追賭至凌晨四、五點，每天僅睡一、兩個小時便要強撐上班。上班時他亦「心掛掛」，無時無刻在查看賽果。他更憶述，曾於家人吃生日飯時亦機不離手，完全無法專注享受溫馨時光，回想起來深感愧疚。

你以為好似可以贏到好多嘢，但回頭望其實除咗虛度光陰之外，贏到的就是體驗囉。嗰段時間，你個心係噗通噗通咁跳的。即係你個刺激、多巴胺嘅分泌係很大。但係回頭睇返，就冇嘢做過咁。 戒賭人士Mike

外圍賭博加劇追賭心態 愈賭愈大要借大耳窿

Mike曾兩度欠債，第一次沉迷賭博時欠下三十多萬元，用了兩、三年時間才還清。然而，當財政壓力稍微減輕後，賭徒不服輸的病態心理再次抬頭，「數字上同你講是七成機會輸，得三成機會贏。但當去投注時，你睇落都變成好似有九成（把握贏）」。Mike轉戰外圍後越賭越大，更向一、二線財務公司及大耳窿借錢，債務迅速累積至四十多萬元。Mike當時終日精神緊張，脾氣變得極度暴躁及心煩，常因小事與身邊的人起爭執。

Mike（化名）咬緊牙關，除了日間正職外，夜間及放假的所有休息時間全數用作兼職送外賣，最終耗時數年，靠自己雙手還清了所有賭債。（何頴賢攝）

過路人勸喻：賭博可以是娛樂 但絕非致富捷徑

Mike在資不抵債、走投無路之下，向明愛展晴中心求助，決心停賭。為了填補兩次沉迷賭海而欠下高達80萬元的債務，他咬緊牙關，除了日間正職外，夜間及放假的所有休息時間全數用作兼職送外賣。他每個月默默看著欠債數字減少，最終耗時數年，靠自己雙手還清了所有賭債。

世界盃即將臨近，Mike以過路人身份勸勉執迷不悟的賭徒，「如果你將賭博視為娛樂，不求贏大錢，我覺得冇問題，但如果你覺得賭博可以令你致富，係成功嘅捷徑、搵錢嘅捷徑，越賭越大，咁就開始有問題」，他呼籲切勿將賭博視為發財致富的捷徑，因為人的慾望是無限大的，盲目追賭只會墮入萬劫不復的深淵。

靠賭博成功的人寥寥可數，接近冇。但是賭到欠債纍纍嘅，大有人在。 戒賭人士Mike

明愛展晴中心註冊社工王頌然（左）。（何頴賢攝）

社工：成癮賭徒會拖累身邊至少四名親友

明愛展晴中心註冊社工王頌然指出，非法外圍賭博具有極高成癮性，根據美國精神醫學會分類，賭博成癮屬於成癮行為的一種。輔導員一般會透過九個問題的問卷進行專業評估，若個案出現越賭越大、不賭時焦躁不安、盲目追賭，甚至因賭博而需要借錢度日等臨床徵狀，且評分超過四分或以上，即屬賭博成癮。現時外圍賭網提供海量賽事及多元化投注形式，更容易令人沉迷，例如線上百家樂每鋪僅需二十至三十秒，令個案在短時間內經歷贏輸波動並不斷加注。

個案一旦賭至超出預算，便會面臨沉重財政壓力，甚至債務。中心服務數字顯示，前往求助的個案中，有高達八成已深陷債務危機，涉及銀行、一二線財務公司及大耳窿，當中亦有不少破產個案。有個案沒辦法專注在工作或者學業，進而演變成家庭災難，成年人會無錢給家用，學生則會出現沒錢吃飯或偷錢行為，有研究顯示成癮賭徒會拖累身邊至少四名親友，「佢自己要面臨破產之餘，再嚴重一啲嘅，係令到家人都破產。」

明愛展晴中心註冊社工王頌然指出，嚴重賭癮個案可能會因情緒困擾而作出自殘行為。（何頴賢攝）

有賭徒因情緒困擾「藉賭解憂」 嚴重個案會自殘

他指出，許多成癮個案背負巨大壓力，為了隱瞞家人自己的賭博程度，終日精神緊張，不少個案會惡化並確診抑鬱症或焦慮症。部分人因情緒過於低落，不知如何面對，繼續沉迷在忘我刺激的賭博世界，陷入「藉賭解憂」的惡性循環。極端嚴重個案甚至可能出現自殘行為，此時中心必須啟動危機介入機制，在必要時協助報警或陪同個案緊急送院就醫，以確保其個人安全，隨後才能逐步展開進一步的戒賭輔導。

王頌然指出，明愛展晴中心透過「6Cs 戒賭輔導模式」及「家庭系統綜合介入模式 (I-FAST)」作輔導基礎，協助賭癮個案認清賭博迷思及與家人重建關係。針對未主動求助的潛在個案，中心已向平和基金申請資源，在社交平台投放符合年輕人口味的戒賭短片；在隱蔽賭徒常瀏覽的賭博網頁投放戒賭廣告，引導其連結至中心網站求助；受馬會邀請參與推行投注處輔導外展服務，派員主動接觸並向投注過大的個案推廣節制賭博；舉辦講座提升防賭意識，讓求助無門的家屬知悉求助管道。