世界盃｜半班同學課室睇波賭錢買外圍　中四男生輸外圍偷母錢抱憾

四年一度世界盃2026即將於香港時間6月12日開鑼，每屆世盃，外圍非法賭博活動對青少年的影響也惹關注。世盃開鑼前夕，有社工分享個案指外圍賭博已入侵校園，一個其接觸的個案，一名本身為學校足球校隊成員的中四男學生，受到同輩教唆而接觸外圍賭網，自恃熟悉足球而賭波，其後更為追求刺激「轉戰」節奏極快的線上百家樂，結果欠下債項，只能四出借錢及偷取單親母親數萬元。



賭錢一事最終東窗事發，母親大失所望，男生更被學校記小過，校隊成員身份及代表資格亦被暫停，抱憾錯過學界賽事。學校積極介入跟進後，揭發原來早已有半班學生在課室播球賽，集體投注外圍，反映外圍賭博已嚴重滲透學生圈子。



2026年四年一度的世界盃即將於6月開鑼。2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）懸掛「國際足聯（FIFA）世界盃2026」橫幅。（Reuters）

非法外圍網站趁大賽推優惠推年輕人「入甕」

明愛展晴中心註冊社工王頌然指出，每逢舉辦國際大型賽事，各大非法外圍網站紛紛透過網上討論區及通訊軟件低調宣傳，並以各種迎新優惠吸引年輕人「入局」。中心留意到參與外圍足球近年有年輕化的趨勢，根據中心服務數字，上屆2022年世界盃中，年輕人參與非法賭博及外圍足球憶率達七成一，當中有三成二涉及外圍足球。有部份個案之後透過外圍賭網接觸網上百家樂等，最終深陷賭海，難以自拔。

明愛展晴中心服務數字，上屆2022年世界盃中，年輕人參與外圍達七成一，當中有三成二涉及外圍足球。（何頴賢攝）

外圍賭博年輕化 300元「介紹費」誘同學入局

近年，明愛展晴中心接獲一名16歲中四男學生個案轉介。該男生本身熱愛足球，更為學校足球隊效力。他的同學因貪圖外圍網站提供的「介紹費」——每成功介紹一人入局即可獲得300港元獎勵，遂極力向他推介外圍賭網。外圍網注碼門檻低，數十元便能投注，男生起初自以為對足球賽事瞭如指掌，便抱着試玩心態參與外圍足球投注。後來他為了追求快感，轉為沉迷賭博節奏較快的百家樂，越賭越大。

輸錢後偷儲蓄 單親母痛心：不如你去爸爸度啦

該男生最初贏錢，一贏贏數萬元，每次贏錢都會豪爽地請同學吃東西，在同輩間大出風頭，自覺有「英雄感」及威風。他隨後深陷泥潭，逢賭每輸，在不甘心下盲目追賭欲「翻本」，將零用錢、甚至是單親母親辛苦積攢的數萬元儲蓄全部投進外圍賭網，又向聲稱「贏錢」的同學借錢，卻發現原本大家私底下全部同樣輸錢，根本無人有能力借錢給他應急。

賭錢一事最終東窗事發，母親對男生失去信任，甚至痛心稱「不如你去爸爸度啦」，一度欲將他送走。男生的學業成績因沉迷賭博而一落千丈，球技也被同齡隊友比下去，更被學校處分及停賽。

有足球校隊中四男學生沉迷外圍賭網，學校更揭發原來早已有半班學生在課室播球賽，集體投注外圍。圖中並無當事人。（資料圖片）

遭處分未能踢學界感懊悔 兼職賺錢還債證決心

短短一年間，非法賭博所造成的負面影響深遠。男生深感懊悔，向社工直言不論有過多少次僥倖贏錢的經驗，都無法敵過「莊家優勢」，「到最後都係會輸」。他最終接受社工定期輔導，穩定停賭；另一邊廂則做兼職還債，以行動證明重返校隊的決心。

學校驚揭半班中四生賭外圍 公然課室播NBA聚賭

而學校進一步介入後，竟揭發半班中四學生均有賭外圍足球或籃球的習慣。他們本身都熱愛體育運動，私下互相交流賭錢要訣，更大膽到公然在課室利用大螢幕及電腦播放NBA球賽。由於他們有下賭注，每次球賽入球都異常興奮，校方察覺可疑，追查後確認他們參與非法外圍賭博，隨即勒令禁止。校方除安排涉事學生轉介至展晴中心接受輔導外，亦邀請社工入校舉辦防賭教育講座。學生漸漸認識到非法賭博的禍害，亦驚覺輸錢遠比贏錢多，校內賭風才得以遏止。

明愛展晴中心註冊社工王頌然表示，家長的角色關鍵，要留意子女有無異常行為，及早介入。（何頴賢攝）

社工指家長角色關鍵 要密切留意子女有無異樣

王頌然表示，非法外圍賭博網站透過朋輩效應在校園迅速傳播。他呼籲，家長扮演著關鍵角色，必須密切留意子女是否有異樣——例如在觀看球賽時情緒莫名奇妙地異常興奮、常常機不離手且神色緊張地按動螢幕、或是用來源不明的金錢購買名牌波鞋等。家長若察覺不妥，應第一時間尋求學校社工協助，或致電戒賭中心求助。