醫院陪誤食花生過敏外籍女童及其母至凌晨　機場食肆女員工獲嘉許

機場這個地方，每日有數萬陌生人出出入入。向來較多留意小朋友一舉一動的機場禁區內食肆蘇淅匯員工郭承玉，有日發現一名外籍女孩因誤食花生出現過敏反應，遂帶她及母親到旅客服務中心尋求協助。因為不忍心她們無助、想她們安心，於是郭承玉信守承諾，放工後跑到醫院陪伴兩母女，直至凌晨3時因女童要轉院，她才離開。



4小時後得悉女童可出院，郭承玉一早又跑到醫院接應她們，然後帶她們回機場，完成所有改票及登機手續、踏上回家的航機上，郭承玉才放心離開。「幫人係一種福氣，有機會去幫人，我就唔會去猶疑。」她超越職責的奉獻，獲得讚賞，機場管理局今日（4日）頒發「年度最佳顧客服務」 獎項給她。



機管局機場運行執行總監姚兆聰致辭時提到，機場員工每日都需要面對很多奇難雜症，以笑容去解決好多問題（彭紹殷攝）

機場管理局舉行「優質顧客服務」頒獎禮 逾900人獲獎

機場管理局今日（4日）在機場2號客運大樓舉行「優質顧客服務頒獎典禮2025」，頒發多個獎項，包括「最佳辦票服務獎（航空公司）」、「最佳辦票服務獎（地勤服務代理）」、「個人卓越獎」、「企業團隊卓越獎」以及「團隊卓越獎」，以表揚機場員工、團隊及機構的卓越表現，共有逾900人獲獎。機管局機場運行執行總監姚兆聰致辭時，感謝員工的努力。

蘇淅匯郭承玉幫助誤吃花生敏感女孩 奪「年度最佳顧客服務」

典禮中最受矚目為「個人卓越獎」中的「年度最佳顧客服務」得主，為來自機場禁區內食肆蘇淅匯的郭承玉。她對獲得獎項感到意外，「只不過係幫助一個有需要嘅人。」

她在工作期間留意到一名外籍女孩因誤食花生出現過敏反應。她表示，平日很喜歡接觸小朋友，較多留意小朋友的一舉一動，「當時見到嗰位女仔有唔舒服，我就即刻去睇吓佢有冇嘢需要幫手」，因而發現女童出現過敏反應，於是帶她及其母親往旅客服務中心尋求協助。

信守承諾下班後趕往醫院陪伴兩母女至凌晨3時

在等待救護車期間，郭承玉全程在側陪伴兩母女，並安慰當時心情非常忐忑的母親。她在交接時，特意向救護人員確認醫院名稱，承諾下班後會趕往陪伴。她果然信守承諾，下班後趕往醫院陪伴她們，直至凌晨3時，因女童需轉院且救護車只允許一名家屬同行，她才暫時離開。

因為真係唔忍心，嗰對母女唔係香港人，作為土生土長嘅香港人喺隔離陪伴，佢安心啲。 機場蘇淅匯員工郭承玉

次日清晨7時回醫院接應兩母女 帶回機場助辦理登機手續

次日清晨7時，郭承玉收到訊息，得知女童已穩定準備出院時，她意識到身心俱疲的母女仍需面對繁複的後續安排，於是再次主動到醫院接應，親自陪同她們返回機場。在機場，她協助母女完成所有改票、辦理登機及必要手續，直至確認她們平安上機才放心離開。

從危機介入、醫院陪伴到行程重啟，郭承玉作出超越職責的奉獻。她在接受記者訪問時說 :「我覺得幫人係一種福氣，有機會去幫人嘅話，我唔會去猶疑。」

「年度最佳顧客服務」得主郭承玉Vivien。（彭紹殷攝）

香港攜程旅行網2職員助旅客急往菲律賓處理兄長後事

頒獎典禮亦設兩項大獎，分別為「企業團隊卓越獎」和「合作團隊卓越獎」。在「企業團隊卓越獎」中，來自攜程旅行網（香港）有限公司的秦瑞煒Andrew和趙悅言Yvonne奪得「年度最佳顧客服務」獎項，他們認為獎項是對他們的服務的一種認可。

他們在上年度幫助一位因兄長於菲律賓不幸離世、需安排緊急行程的旅客陳女士。當時臨近聖誕假期，航班緊張，陳女士對入境要求不熟，她在多處求助無門後，情緒明顯焦急。

秦瑞煒和趙悅言立即安撫陳女士，並成功為她預訂機票。出票後，團隊主動查核並發現須完成eTravel登記，考慮到客人對流程不熟且情況緊急，他們作出超出職責範圍的支援，逐步協助客人完成從註冊到提交的全過程，甚至主動提供個人電郵代收並轉發確認文件。

趙悅言表示，當時她都為該位旅客感到焦急，於是二人主動提出超出他們職責範圍內的協助，解決該名旅客的緊急出行需求。趙悅言在受訪問時提到，服務時要有同理心，了解客人的需求再提供優質的服務。

「企業團隊卓越獎」中，攜程旅行網（香港）有限公司的秦瑞煒和趙悅言奪得「年度最佳顧客服務」。（彭紹殷攝）

另外，在「企業團隊卓越獎」中，來自HKT的黎穎恩Ivy、機管局RAD的余娉婷Iris、機管局MDD的郭嘉寶Emily及國泰航空的鄧朗瑩Yuri共同奪得「年度最佳顧客服務」。

她們展開跨部門合作，協助一位旅客進行機票轉讓程序。當時，一位已故香港國際機場獎賞計劃會員的機票無法轉讓，而其家屬急需此票奔喪，於是黎穎恩主動地促成一次跨部門合作，促使國泰航空批准一項特殊一次性轉讓，為家屬紓解困境。

在接受訪問時，余娉婷表示，同事都抱住同理心去協助旅客，起初她們對此情況感到緊張，但後來逐步逐步尋找解決方法，在迅速解決旅客的困難，最後大家都感到開心。