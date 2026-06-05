顛覆日常！Tech Fest峰會與大獎見證前瞻技術重塑未來

「Tech Fest Summit Hong Kong」由KORNERSTONE、Revive Tech Asia和TEH Group聯合舉辦，規模空前。活動涵蓋逾20場研討會，邀請了50多位資深科技領袖擔任講者，分享真知灼見，成功吸引逾2,700位科技領袖和決策者參與，共同探討如何利用尖端科技重塑商業未來。



在企業渴望數位轉型的浪潮下，第二屆「Tech Fest Hong Kong Awards 2026」慶祝酒會同場舉行。今年吸引了約200位資深科技領袖、科技服務商及創新者聚首一堂，大會收到約100份參賽申請。雖然入圍名單已於今年四月初揭曉，但正式獲獎名單則留待活動當日公布，令現場氣氛推向高潮。

高峰會着重於前瞻性的知識交流，而大獎則聚焦於企業的「實質影響力與創新成果」。今年大獎設有20個獎項類別，由15位跨界別領袖組成獨立評審團嚴格把關。當晚猛人雲集，決賽入圍者及得獎者星光熠熠，包括金門建築、恒生銀行、屈臣氏集團、港鐵等大型機構。其中，初創與公營機構的表現同樣亮眼，溢生創新科技（E-SENSE）與香港房屋協會的破格項目，成為了全場矚目的焦點。

E-SENSE憑智慧多器官體檢奪雙重大獎

在醫療科技（MedTech）領域，E-SENSE憑藉「VitoCheck™ AI MultiOrgan Health Platform」成功入選決賽。該系統的顛覆性在於將電阻抗斷層成像（EIT）與先進AI演算法結合，將傳統上具侵入性、高成本且必須在醫院進行的篩查，轉化為可部署於社區和家庭的輕便、無創、無輻射檢測平台，全面支援肺部、肝臟、腎臟及心臟等多器官篩查。

E-SENSE軟件工程師Matthew Chu受訪時坦言，研發過程中最巨大的挑戰並非單純「寫好AI」，而是「穩定性」與「使用體驗（Usability）」：「我們必須將專業流程簡化，讓長者與非醫護人員也能直觀操作。」這份堅持帶來了豐碩成果，團隊已在香港及洛杉磯與非政府組織及健康機構合作，完成超過2,300人次掃描，協助無數基層及早發現健康風險。

E-SENSE團隊的傑出表現亦為他們贏得多項個人殊榮，創辦人陳維達博士榮獲「Founder of the Year」，而首席技術官Bradley Edelman則奪得「Tech Leader of the Year」。這不但肯定了他們的科研實力，更展現了團隊推動全球「預防性醫療平民化」的堅定決心。

（左至右）首席技術官Bradley Edelman、創辦人陳維達博士及雷晉衡合照。

房協「LAB+」結合4S與AI守護工地安全

另一邊廂，被譽為香港「房屋實驗室」的香港房屋協會，憑藉「LAB+」數碼創新平台，強勢入圍今年新增範疇的「PropTech Pioneer of the Year」。房協指出，「LAB+」全面整合了大數據與AI，量化追蹤項目進度、成本、品質與風險，支援實時監察與決策。

最令前線受惠的，是平台引入了「安全智慧工地系統（4S）」與AI虛擬助手。系統能精準分析龐大數據，及早識別安全隱患，切實提升前線工地安全。透過統一數據標準與工作流程，房協正為業界樹立以成效及透明問責為本的數碼管治新標準，推動建造業邁向可持續未來。

香港房屋協會憑藉「LAB+」數碼創新平台入圍決賽。

雙軌平台化身催化劑 權威認證助企業贏得市場信任

從E-SENSE的醫療科技到香港房屋協會的建築科技，兩者雖然領域截然不同，卻同樣展現了香港企業利用尖端科技解決社會及行業痛點的決心。Tech Fest正正是這股創新力量的最佳見證。這個盛會完美示範了雙軌平台如何為企業創造實質影響力——高峰會是激發靈感的發聲筒，而大獎則是市場的權威認證。兩者結合，成功把平台塑造成一個讓「技術擁有者」與「場景應用者」一拍即合的催化劑，幫助企業贏得市場信任。期待這些得獎項目未來能進一步擴展影響力，為香港市民帶來更安全、更健康的智慧生活體驗。

即看完整得獎名單：Tech Fest Hong Kong 2026 Awards Winners

（資料由客戶提供）