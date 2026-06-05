油價｜競委會翟紹唐：現時適合展開研究　確保不會出現反競爭行為

中東局勢緊張，油價持續高企。競爭事務委員會新主席翟紹唐今日（5日）表示，該會十分關注事件，現時適合再就油價展開研究工作，包括油價實際情况及有何改善建議，確保不會出現反競爭行為。



至於會否在修訂與圍標相關的《競爭條例》時，一併修訂「合併守則」只適用電訊業業務實體的安排，翟紹唐表示，暫時未見全盤檢視的逼切性，期望先集中資源檢視圍標情况。



翟紹唐：研究油價實際情况及有何改善建議

競委會今年初曾約見本港各大油公司代表，呼籲提高車用燃油價格及相關折扣優惠的透明度。翟紹唐今日會見傳媒時表示，中東局勢油價只有不斷上升，競委會十分重視情況，認為現時適合再就油價展開研究工作，包括油價實際情况及有何改善建議，確保不會出現反競爭行為。他指，相關工作將在「很快的將來會開始」，但細節就要「賣個關子」，強調「不單給予有用資訊，亦要提出實際效用的建議」。

翻查資料，競委會2017年發表香港車用燃油市場研究報告，當時指該市場存多個相信有礙競爭問題，可能造成本港車用燃油價格偏高的原因，並提出數項推動市場競爭的建議，包括降低進入市場及擴充業務的門檻，及檢討油站用地招標制度等。

暫不全盤檢示《競爭條例》 先處理圍標

上月有報道指，怡和旗下DFI零售集團的惠康，擬洽購長和旗下百佳，問及會否在修訂與圍標相關的《競爭條例》時，一併修訂「合併守則」只適用電訊業業務實體的安排。翟紹唐指，暫時未見全盤檢視條例的迫切性，以免拖慢較具急切性需要做的事情，期望集中資源檢視圍標情况。