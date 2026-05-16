油價升｜謝展寰：柴油補貼未見「食價」　續檢視油價有否加快減慢

政府上月起實施為期兩個月的每公升3元柴油補貼，環境及生態局局長謝展寰今日（16日）在電台節目表示，未發現有油公司或分銷商出現「食價」，牟取暴利的情況，補貼政策推行順利。他同時強調，當局會持續檢視市場上是否存在油價「加快減慢」的問題。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

暫未發現油公司「食價」

謝展寰在商台節目《政經星期六》指，在柴油補貼政策下，油站、油公司及分銷商每星期均須向政府提交相關營運數據，當局亦會獨立審計。目前，政府已將成品油的賣出價及油公司的實際售價公開發布於網頁上，確保價格透明。

政府未發現有油公司或分銷商「食價」牟取暴利，謝展寰認為補貼政策推行順利。他又稱油價波動存在一定「時間差」，強調會繼續檢示是否存在「加快減慢」的情況。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/夏家朗攝）

政府與本地公司合作研發「可持續航空燃油」

他又提及特區政府與一間本地公司合作，落戶大灣區，生產自主研發的「可持續航空燃油」。謝展寰表示，此舉除了能減碳外，長遠希望可建立生產鏈，增強本港在國際航空燃料市場的定價權。

就本地漁農業萎縮情況，謝展寰稱政府計劃推出《漁農業可持續發展藍圖》，利用高科技推動轉型。他又指，新的統一品牌，引入二維碼（QR Code）認證及溯源機制。計劃首階段涵蓋魚類及蔬菜，未來將擴展至本地豬、雞及食品再加工業，期望打開內地與海外市場，吸引年輕人入行。

環境及生態局局長謝展寰稱政府計劃推出《漁農業可持續發展藍圖》。（資料圖片/歐陽德浩攝）

因應近期多區蚊患加劇，他指食環署已將出動滅蚊的指數門檻降至10，並引入外形酷似痰罐的新型捕蚊器，利用蚊子將藥物帶到其他水體以消滅幼蟲。在滅鼠方面，政府加強夜間滅鼠並大量使用紅外線攝影機，整體捕鼠成效較上屆政府增加2至3倍。謝展寰又稱，帶有漢坦病毒的老鼠品種在港並不常見，估計本港爆發漢坦病毒的風險較低。