暴雨｜多區疑有拼多多包裹擺街淋雨　紙盒濕透損毀

近日天氣不穩定，天文台昨日及今日（6及7日）發出兩黃一紅暴雨警告。有網民在社交平台發布圖片，被攞放在街頭、懷疑拼多多包裹慘變「落湯雞」，紙盒濕透，部份包裝更已損毀。有網民呼籲，「電器、電子嘢千其咪㨂直送上門」，更有人笑言：「雨季唔好買野（嘢）住」。



有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Chapman Chan）

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@邹围围）

包裹紙皮盒大雨下被淋濕 部入經已嚴重變形、破損

有電商推出免運費優惠，吸引市民光顧。本港近日天氣不穩，不時下暴雨，有網民在社交平台Facebook發布圖片，西環街頭多處均有被擺放在街頭的疑似拼多多包裹，在大雨下，包裹的紙皮盒被淋濕，部入經已嚴重變形，並已破損。

從圖片所見，街道上包裹霸佔半條街，疑似用以送貨的車，則停在馬路。

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@邹围围）

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Raymond Lo David）

網民：有的買一大箱紙巾 搞到一箱變散件放門口

有網民見狀留言表達不滿，反問「佢哋日日都咁樣擺一大堆貨喺度算唔算阻街呢？」亦有人指，「有啲客買一大箱紙巾，不過紙皮箱無芒膠，所以送貨個陣個箱溶溶爛爛穿埋底，搞到一箱變散件放門口。」

有包裹在大雨期間被棄置街頭，出現破損情況。（Facebook@Raymond Lo David）

拼多多包裹被擺放在街上等處理，一直存在。去年10月，《香港01》曾經報道，指海怡半島住宅門外，有大量拼多多貨物被擺放在行人路上。當時有居民指，需要自行清走貨物騰出行人路；有人認為送遞公司不負責任，指貨物包裝印有個人資料，擔心隨處放置會損害私隱。