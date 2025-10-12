拼多多包裹日前棄海怡半島門外　居民斥送貨公司不負責任憂泄私隱

近年內地電商提供運費優惠，吸引港人在平台上購物。有網民日前在社交平台上傳圖片，指在海怡半島門有大量拼多多貨物被棄置地上。今早（12日）情況已不再復見，有保安員稱當日發現情況後已立即通知送貨公司處理。



有居民表示貨物星期三晚有大批包裹放在行人路上，居民需要自行清走貨物騰出行人路，不過他認為事件純屬意外。亦有居民認為送遞公司不負責任，指貨物包裝印有個人資料，擔心隨處放置會損害私隱。



大量拼多多貨物日前被棄置在海怡半島住宅門外，包裹上的個人資料外露。（Facebook@Monet Yip）

大量拼多多貨物日前被棄置在海怡半島住宅門外，包裹上的個人資料外露。（Facebook@Monet Yip）

大量拼多多貨物日前被棄置在海怡半島住宅門外，包裹上的個人資料外露。（Facebook@Monet Yip）

大量拼多多貨物日前被棄置在海怡半島住宅門外，包裹上的個人資料外露。（Facebook@Monet Yip）

有網民昨日（11日）在社交平台Facebook上傳圖片，指海怡半島怡韻閣外大量拼多多貨物被棄置地上，稱「如果係咁做可行，自提點老闆都可以考慮下，唔洗租舖，直接係街去做，反正正苦都冇人理」。帖文下有人上傳另一圖片，指西邨街市對出亦出現相同情況。

記者今早到訪海怡半島，未見有貨物放置地上。（董素琛攝）

記者今早到訪海怡半島，未見有貨物放置地上。（董素琛攝）

有網民指西邨街市附近亦網購貨物被棄置地上。（Facebook@Iki Chui）

西邨街市附近位置亦未有發現貨物。（董素琛攝）

保安員：發現後已聯絡有關公司清理

海怡半島今早未有出現類似情況，有保安員稱管理處發現情況後已聯絡有關公司清理，貨物亦於翌日被清走，不清楚貨物放置地上原因。

陳先生認為，送貨公司將客人貨物棄置在地的做法不負責任。（董素琛攝）

居民自行清走貨物騰出行人路

居民劉先生稱，在周三（8日）晚上見到自提貨物散落行人路，附近居民見狀才將其整理好、放置一旁，翌日早上上班時貨物仍未被清走。但他認為事件純屬意外，「我未試過見過一啲運輸嘅工人咁嘅操守，我未見過，我呢一世人都未見過」。

居民憂貨物隨處放置或泄露私隱

海怡半島居民陳先生日前外出時亦目撃大量貨物放在大門外兩旁。他認為送貨公司將客人貨物隨地棄置不負責任，如果自己購入的貨物因此損毁，他便會投訴。自提貨物包裝外貼有個人資料，他擔心隨處放置地上會損害私隱。他又提到最近的自提點位於海怡東商場，而非樓下位置，感到不便所以會選擇送貨上門。

記者今早到訪海怡半島，未見有貨物放置地上。（董素琛攝）