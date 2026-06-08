世界盃｜蘭桂坊酒吧轉播賽事　收60人包場訂座食早餐睇波

世界盃2026將於香港時間6月12日凌晨開波，有轉播賽事的中環蘭桂坊酒吧稱已有顧客訂台，包場50至60人食早餐看賽事，估計部份日子或會24小時營業。不過，亦有酒吧認為氣氛不如往屆熱烈，因不少賽事在上午舉行，加上疫情改變市民生活模式，蘭桂坊人流轉差，預料生意或比上屆少一半。



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世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區。（鄧倩螢攝）

料英日韓等球隊賽事會較多人看 存貨增三至四成

Now TV將與蘭桂坊協會今日（8日）宣佈合辦嘉年華，在蘭桂坊設置大型直播電視及推廣活動。蘭桂坊餐飲概念總經理、BACI Trattoria & Bar負責人郭先生表示，世界盃期間會轉播賽事，現陸續收到顧客查詢或訂台，甚至有50至60人包場食早餐觀看賽事，形容對生意有信心。

不少賽事在凌晨3時或上午9時舉行，他形容雖然開波時間頗不便，但相信英日韓等球隊會較多人看，預料部份日子會延長或提早營業時間，甚至24小時營業。他稱，存貨量會比平日多三至四成，世界盃期間不會加價，更會推出啤酒、早餐等優惠。

蘭桂坊餐飲概念總經理、BACI Trattoria & Bar負責人郭先生表示，世界盃期間會轉播賽事，現陸續收到顧客查詢或訂台，甚至有50至60人包場食早餐觀看賽事，形容對生意有信心。（鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華。（鄧倩螢攝）

市民生活模式改變及世界盃宣傳不足 調酒師：估計生意比往屆差一半

蘭桂吧調酒師Kelvin預料，世界盃期間生意會比平日好，存貨增一至兩成，但稱今屆氣氛不如往屆熱烈，料因疫情改變市民生活模式，亦有感世界盃宣傳不足，估計生意比往屆差一半，「蘭桂坊人流、氣氛都差咗好多，無以前咁好⋯⋯同埋今屆日頭踢多，氣氛冇咁好。」他指酒吧不會轉播世界盃，亦不會加價，「會做好自己特色。」

今屆世界盃由美國、墨西哥及加拿大3個北美國家攜手舉辦，合共有48支國家隊參加、共有104場賽事，是歷史上規模最大一屆。揭幕戰由其中一個主辦國墨西哥於A組打頭陣，面對16年來首戰世盃決賽周的南非。