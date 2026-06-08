世界盃｜蘭桂坊設大電視直播、決賽設球迷區　香港電訊盼推夜經濟

世界盃2026將於香港時間6月12日凌晨開波，Now TV將與蘭桂坊協合辦嘉年華，在德己立街及蘭桂坊交界設置大型直播電視，決賽日指定路段將變成球迷專區。



香港電訊個人業務行政總裁林國誠形容，今屆是不少球王的「終極決賽」，認為賽前氣氛相當好，亦盼透過一連6星期、共104場賽事，重新推動夜經濟。



世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華。（鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區。（鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華。（鄧倩螢攝）

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Now TV取得今屆世界盃香港區的獨家播映權，由6月11日起至7月20日決賽日、一連六星期轉播104場賽事。

設大電視直播 決賽日路段變球迷區 有花式足球表演

Now TV將與蘭桂坊協合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區，並聯同20間餐廳、酒吧及娛樂場所提供多項優惠、活動和消費獎賞。屆時區內設特色主題裝置及打卡位，7月18至20日決賽日，指定路段將變成世界盃球迷專區，亦有花式足球等街頭表演，同時設餐飲和互動遊戲攤位。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠形容，今屆是不少球王的「終極決賽」，認為賽前氣氛相當好。（鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區。（鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區。（鄧倩螢攝）

林國誠：今屆是不少球王「終極決賽」 可一不可再

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，一個月前籌備大電視屏幕，由於今屆是不少球王的「終極決賽」，形容「可一不可再」，感到很期待，他認為今屆賽前氣氛相當好，合作夥伴亦有所增加，包括餐廳、健身室等。

他形容蘭桂坊是不夜天的國際地標，盼透過今次6星期賽事，改變港人生活模式，重新推動夜經濟。他另提到，今年活動有不少特色，包括推出「AI波友」應用程式，讓球迷查詢觀賞賽事的地點、AI預測賽果等。

蘭桂坊集團主席盛智文期望，每晚都出現滿座（Full House）。（鄧倩螢攝）5，

盛智文料吸引球迷、遊客到訪 酒吧食肆每晚都滿座

蘭桂坊集團主席盛智文表示，期望酒吧食肆每晚都滿座（full house），並提到上屆決賽有8萬人到訪蘭桂坊，雖然難以估算今屆人流和盈利，但相信會吸引大批球迷、內地及國際遊客到訪。對於不少賽事在凌晨3時開波，他相信球迷不在乎時間，仍會逗留至深夜支持球隊、慶祝球隊勝利。