港鐵大圍站黑雨變水舞間　職員快速吸水　天文台3日連發暴雨警告

【天文台／HKO／明天的天氣／香港暴雨警告信號／黃雨／紅雨】天文台今晚（8日）一度發出今年首個黑雨警告信號，直至9時45分改發紅雨，其中沙田區有大暴雨，網傳片段顯示港鐵大圍站內有雨水如瀑布般沿樓梯滾滾而下；港鐵職員出動吸水，在10時前已見再無積水。



港鐵在黑色暴雨生效時，公布關閉多個港鐵站出入口，以便作防護措施。



由6月6日起，至今三日共發出7個黃雨、4個紅雨及1個黑雨警告信號。



網傳片段顯示港鐵大圍站內有雨水如瀑布般下瀉。

天文台：沙田區每小時雨量預料或已超過100毫米

與低壓槽相關的強雷雨區影響本港及珠江口，天文台於晚上7時20分起先後發出黃雨及紅雨警告信號，直至8時35分發出今年首個黑雨警告信號。其中，沙田區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸，該區每小時雨量預料或已超過100毫米。

網傳片段顯示港鐵大圍站內有雨水如瀑布般下瀉。(threads/yee_yeeee_)

網傳片段顯示港鐵大圍站內，大批乘客需涉水而行。(threads/yee_yeeee_)

大圍站大堂出現水浸 大批乘客涉水而行

網上流傳影片顯示，港鐵大圍站內有雨水如瀑布般下瀉，更有積水沿樓梯滾滾而下，地下大堂出現水浸，大批乘客需涉水而行。

港鐵大圍站6月8日晚上9時52分所見，在黑雨期間的積水已清除，沒有再現水浸或漏水。(讀者提供圖片）

港鐵大圍站6月8日晚上9時52分所見，在黑雨期間的積水已清除，沒有再現水浸或漏水。(讀者提供圖片）

港鐵公布，由於天氣不穩，黃大仙B3出口、彩虹A1出口、鰂魚涌A出口、深水埗A2出口暫時關閉，以便作防護措施。

今日兩度發出紅雨 並發出今年首個黑點

由6月6日起，至今三日，天文台共發出7個黃雨、4個紅雨及1個黑雨警告信號，其中今日凌晨零時45分發出黃雨，一度發出紅雨後再轉為黃雨。到晚上7時20分，再先後發出黃雨、紅雨及黑雨，當中黑雨警告信號為今年首個。

翻查資料，天文台2025年全年五度發出黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數紀錄。其中8月2日至8月5日期間，短短4日內需三度發出黑雨。8月5日錄得雨量368.9毫米，打破8月的單日雨量紀錄。