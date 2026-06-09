七一優惠｜康文署健身室、公眾泳池等免費開放　6.14起康體通申請

為慶祝香港特區成立29周年，康文署將於7月1日開放多項收費設施予市民免費使用，包括羽毛球場、健身室、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。市民可於6月14日至20日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可包括3個選項，結果將於6月23日公布。



為慶祝香港特別行政區成立29周年，康文署將於7月1日開放多項收費設施予市民免費使用，包括羽毛球場、健身室、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。（資料圖片）

康文署將於7月1日開放多項收費設施予市民免費使用，包括：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、單車賽道和舞蹈室；

．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

．公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）；及

．水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）。



康文署健身室將於7月1日免費開放予公眾使用。（康文署圖片）

6.14至6.20期間透過康體通申請

市民可於6月14日至20日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可包括3個選項。如需修改已提交的申請，申請者可在6月20日晚上11時59分截止前登入「SmartPLAY康體通」處理。電腦抽籤分配結果將於6月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的市民，可於6月25日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

今年七一回歸紀念日，是香港特區成立29周年。（資料圖片／廖雁雄攝）

康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署網頁（包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排）。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。