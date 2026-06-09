七一回歸優惠2026懶人包｜交通、餐飲、文體設施最新公布一文看清

【七一食肆優惠2026／餐飲業／公共交通／海洋公園／博物館】今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界紛紛推出優惠慶祝。行政長官李家超今日（6月9日）公布，今年是回歸29周年大日子，全港應共同慶祝，政府將在18區舉辦活動，包括升旗禮等，不同團體亦會推動各種優惠，暫時已知的公共交通優惠，包括港鐵會送出7.1萬張港鐵優惠車票，市民可免費三日乘搭電車及多條渡輪免費搭等。七一回歸優惠2026懶人包，一文清。



今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界將推出優惠慶祝；圖為2025年七一回歸紀念日當日市面情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

七一優惠2026｜餐飲、零售業

逾1000間食肆商戶、不同的商戶等，都有不同優惠折扣及禮品，詳情稍後公布。

七一優惠2026｜交通

．港鐵會送出7.1萬張單程車票

．免費乘電車三日

．多條渡輪免費搭

7月1日，港鐵以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票。（資料圖片／林靄怡攝）

7月1日起，電車連續3日免費乘搭。（資料圖片／廖雁雄攝）

七一優惠2026｜文康設施

．康文署室內及戶外設施免費

．科學館、濕地公園等設施免費入場

．西九M+、故宮文化博物館免費開放

．海洋公園及昂坪有優惠