七一回歸優惠2026懶人包｜交通、餐飲、文體設施最新公布一文看清
撰文：石國威
出版：更新：
【七一食肆優惠2026／餐飲業／公共交通／海洋公園／博物館】今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界紛紛推出優惠慶祝。行政長官李家超今日（6月9日）公布，今年是回歸29周年大日子，全港應共同慶祝，政府將在18區舉辦活動，包括升旗禮等，不同團體亦會推動各種優惠，暫時已知的公共交通優惠，包括港鐵會送出7.1萬張港鐵優惠車票，市民可免費三日乘搭電車及多條渡輪免費搭等。七一回歸優惠2026懶人包，一文清。
七一優惠2026｜餐飲、零售業
逾1000間食肆商戶、不同的商戶等，都有不同優惠折扣及禮品，詳情稍後公布。
七一優惠2026｜交通
．港鐵會送出7.1萬張單程車票
．免費乘電車三日
．多條渡輪免費搭
七一優惠2026｜文康設施
．康文署室內及戶外設施免費
．科學館、濕地公園等設施免費入場
．西九M+、故宮文化博物館免費開放
．海洋公園及昂坪有優惠
七一｜唐代重要文物展周六起有得睇 展示香港出土唐代兵器銅錢等七一北上︱運輸署料周六及下周二為出入境高峰 籲及早規劃出行七一優惠｜飲食業盼增留港意欲：假設北上一星期都在港多消費兩次七一優惠｜牛角依消費序送$7100禮券趕不及領牌變陣 或人人獎$71