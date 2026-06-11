遺傳學教授指頭皮衰老可逆轉！突破性科研實證一瓶重現濃黑滑秀髮

不少人45歲開始就出現「斷崖式衰老」，白髮增多、髮絲乾枯及掉髮等頭皮衰老問題明顯衰退式增加。若白髮長在頭頂及兩鬢則更顯老，此問題亦令不少港人感到困擾。許多人以為漸漸叠加的頭髮問題是不能逆轉的衰老定律，因此「頻頻染髮」以遮白補救，但此舉卻反而加速頭髮脫落、髮質受損，甚至引起頭皮敏感。



事實上，哈佛大學遺傳學教授、被譽為「NMN 抗衰老教父」的Dr. David Sinclair曾指出，只要在頭髮生長週期中，重新喚醒毛囊的黑色素細胞，白髮理論上是可以逆轉的。根據「表觀遺傳學」，頭髮變白並非因為毛囊細胞死亡，而是由於毛囊細胞的黑色素指令因年紀及壓力而被暫時「關閉」，這意味著毛囊衰老絕對有逆轉的可能。在初期階段重置表觀遺傳學，就能重新啟動黑色素「開關」，恢復毛囊功能，讓白髮變回黑髮。

近日亦有頭皮抗老研究證實，育髮新技術HairGroX™採用納米包裹技術，能更深入、精準、長效活化毛囊，滲透量一般精華多2.9倍，7天內令頭髮生長快2.5倍，更有用家白髮減少4,080條。成分溫和，更有效舒緩頭皮敏感狀況。

哈佛大學有遺傳學教授指出，白髮問題可逆轉。

獨家HairGroX™育髮技術 打破頭皮老化瓶頸 新生9,400 條黑髮

日本品牌「50惠」凝聚15年頭皮抗老研發心血，迎來重大科研突破，推出全新50惠「極緻賦活頭皮精華」。蘊含獨家專研育髮技術 HairGroX™，採用納米包裹技術封存，能更深入、精準、長效活化毛囊，聚焦解決困擾熟齡人士的三大頭皮頭髮問題：掉髮、白髮、枯燥打結。臨床實證，新產品能有效修復打結旱髮，更可令頭髮重現「濃、黑、滑」的年輕髮感，減少 4,080 條白髮！

蘊含獨家專利技術HairGroX™，含多種高效對抗頭皮老化根源活性成分，採用納米包裹技術封存，精準直達 245微米毛囊核心後，啓動持續釋放功能，讓滲透量提升至2.9倍。此外，結合醫美級成分「17型膠原蛋白」，與人體頭皮細胞更易結合，令頭皮細胞再生能力更強，有助鞏固髮根、激活毛囊，使髮絲濃密豐盈。

瑞士黑髮專利成分Darkenyl™ 首次與獨家專研HairGroX 結合，配方相互產生協同效應，加速毛囊黑色素形成，幫助新生白髮更快回復原生髮色，喚醒黑絲綢般的黑亮光澤感。

「50惠」全新產品「極緻賦活頭皮精華」採用獨家專研的育髮成分 HairGroX™

臨床實證真正育髮成分 7天內生長速度快2.5倍 白髮減少4,080條

毛囊生長檢測報告證實，這枝精華含有的成分能顯著促進毛囊生長，7天內頭髮生長長度增加 2.5 倍，黑色素亦顯著增加 37%。即使在 DHT 抑制環境下，仍能維持正常毛囊生長週期，成功延長毛囊的活躍生長期。

有用家證實，使用後新產品後白髮減少4080條。

報告更指出，使用該產品後白髮更大幅減少4,080 條。這項具體的數據能為不少面對中年危機的人士帶來信心，證明從根源激活毛囊，不僅能減緩白髮生長，更可有效促進新生黑髮。頭皮健康與整體個人形象息息相關，有專家提醒，及早關注因環境引起的表觀遺傳變化，並配合科學化的頭皮護理方案，才是維持秀髮年輕活力的關鍵。

奢華順髮精萃 髮絲告別枯燥 回復絲滑柔順

除了育髮與黑髮功效，50惠「極緻賦活頭皮精華」同時揉合法國黑珍珠、日本山茶花、法國黑松露等8大珍稀奢華成分，深度修護脆弱髮幹，改善枯燥易斷，令原本枯燥、打結、易斷的受損髮絲瞬間回復絲滑柔順、彈性有光澤，全面重塑秀髮的高級質感。成分更能鎮靜抗炎，舒緩敏感痕癢。

不少用家表示，使用該產品後頭皮感覺更健康舒爽，髮量明顯提升，讓他們重拾自信。而且，使用方法簡單，只需要早晚在乾濕髮上，於頭皮滴6至7下輕輕按摩吸收便可；質地清爽，非常適合夏天使用。

（資料及相片由客戶提供）