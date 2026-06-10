世界盃2026攻略健康篇｜衞生署教你睇得健康5招　炸薯片怎取代？

世界盃2026將於香港時間周五（12日)凌晨開鑼，今屆賽事由美國、加拿大和墨西哥合辦，比賽時間換算香港時區為凌晨12點至中午，球迷熬夜睇波如何不拖垮身體？衞生署今日（10日）就發布「睇波攻略」，教球迷身、心健康地睇波？



衞生署提醒市民盡量保持規律作息，在觀看球賽和正常社交兩方面保持平衡，盡情投入享受四年一度足球盛事，同時守護自身和家人的身體健康；圖為杭州亞運時香港足總在銅鑼灣舉行1元睇波活動，全院滿座。（資料圖片/夏家朗攝）

攻略1.均衡飲食

．衞生署指部份人喜歡一邊觀看賽事，一邊佐以香脆美味小食，例如薯片和煎炸食物和高糖飲料，然而為健康着想，可選擇較健康的小食，例如焗薯片、焗番薯片、無添加鹽糖的原味焗果仁，及低脂爆谷等，並控制其分量。

．亦可選擇以蔬果取代零食，實踐「日日二加三」（每日最少進食兩份水果及三份蔬菜），以攝取足夠膳食纖維、維生素和礦物質，有助預防慢性疾病。

．飲品方面，應選擇無糖或低糖飲品，取代高糖飲品。



攻略2.遠離煙酒

．衞生署指酒精已被世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構列為第一類致癌物，與吸煙屬同一類別，且不存在「安全飲用分量」，飲用越多風險越高。此外，酒精的熱量很高，大量飲酒不單會增加肥胖風險，更會壓抑大腦功能，影響自制能力。短時間內大量飲酒，即使偶一為之，也可令人出現不負責任的行為。

．不應強逼朋友飲酒或「鬥酒」，暴飲（俗稱「劈酒」，指一次過飲用60克或以上的純酒精，大約相等於五罐啤酒／五杯餐酒／五杯烈酒）更會增加酒精中毒、意外受傷、涉及暴力事件及交通意外的風險。

．吸煙及二手煙都對健康有害，應遠離煙草，並勸勉家人和朋友戒煙。當煙癮發作，煙民可以洗臉或進行伸展運動，嘗試深呼吸和飲水等，分散注意力。



世界盃2026將於香港時間周五（12日)凌晨開鑼，今屆賽事由美國、加拿大和墨西哥合辦，比賽時間換算香港時區為凌晨12點至中午；2026年6月3日，加拿大溫哥華著名地標科學館（Science World）穹頂被改造成巨型足球，以迎接即將舉行的世界盃賽事。 （Reuters）

攻略3.充足睡眠

．衞生署世界盃賽程密集，加上香港和主辦國有時差，球迷欣賞賽事時，要注意保持充足睡眠，否則會削弱個人免疫力，容易生病，影響專注力，因而增加意外和受傷的風險。

．衞生署提醒盡量保持規律作息，在觀看球賽和正常社交兩方面保持平衡。



攻略4.適量運動

．衞生署建議在觀賞球賽之餘，亦應盡量參與各項體育活動，親身感受運動和體育競技的樂趣。

．即使未能進行有氧運動，球迷在觀賞賽事期間亦應避免久坐不動，盡量定時伸展或走動，亦可考慮一邊觀賽一邊原地踏步。

．每天步行一萬步，增加日常體能活動量，配合均衡飲食，有助維持健康體重。



攻略5.家庭同樂

．衞生署建議在不影響睡眠情況下，例如在周末或假期，家長可與子女一同觀看賽事或重播，支持喜愛的球隊，享受當中的樂趣和喜悅。這類輕鬆愉快的家庭時光，不僅可以紓緩日常生活壓力，亦有助促進家人之間的互動和情感交流，進一步鞏固良好的家庭關係。

