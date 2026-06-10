KOL女實習醫生涉用男友賬號查屯院病人紀錄　醫管局報警兼停2人職

撰文：賴卓盈
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明愛醫院一名女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝頭，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫手。最新指控二人涉在用明愛醫院系統，登入屯門醫院系統「遙距診症」。

醫管局今日（10日）指，該名實習醫生還涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警，並即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入系統的權限。醫管局又指，已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估，並指事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）
有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

醫管局：正全面審核有關病人紀錄　未發現病人治療有任何異常

醫管局指，該名實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

醫管局：繼續調查女實習醫生有否涉及其他不當行為

局方已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入臨床醫療系統的權限，以保障病人及系統安全。

醫管局指，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，本局必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

女實習醫生違規擅用X光機照為自己照膝頭　影相放上社交平台

今次是該名KOL女實習醫生Angel被發現第三宗違規事件。有網民日前於社交平台Threads指，在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。惟受到法例規管，實習醫生不可私自開C-arm，如果空間是雜物房，在無鉛板的狀況下，會出現輻射外洩的情況。

女實習醫生召屯門醫院醫生男友　跨院幫忙進行肛門直腸鏡檢查

該名網民在另一條帖文指控同一位女實習醫生，在律敦治醫院實習期間，把任職在屯門醫院的醫生男友叫來幫忙，包括肛門直腸鏡檢查。

醫管局周日（7日）表示，就用X光機照為自己照膝頭事件，已向該女實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分；至於有關律敦治醫院，女實習醫生的上級已於事發後嚴正告誡該名實習醫生，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）

醫管局：公立醫院醫生必須醫術與醫德兼備　秉持極嚴格專業操守

醫管局發言人今日重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為，已經採取行動嚴肅跟進，保障病人安全，醫管局對有關行為予以嚴厲讉責。局方已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。

發言人表示，局方對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求，所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、安全及服務作為最優先考慮；局方絕不容忍任何破壞醫生專業操守的行為，必定嚴肅跟進，絕不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

醫管局重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為。（資料圖片）
靚仔醫生及網紅女實習醫生社交媒體自爆違規行為　醫生培訓存漏洞女實習醫生涉召屯門醫院醫生男友到律敦治醫院幫手　被嚴正告誡
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