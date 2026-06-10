KOL女實習醫生涉用男友賬號查屯院病人紀錄　醫管局報警兼停2人職

明愛醫院一名女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝頭，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫手。最新指控二人涉在用明愛醫院系統，登入屯門醫院系統「遙距診症」。



醫管局今日（10日）指，該名實習醫生還涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警，並即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入系統的權限。醫管局又指，已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估，並指事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

醫管局：正全面審核有關病人紀錄 未發現病人治療有任何異常

醫管局指，該名實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

醫管局：繼續調查女實習醫生有否涉及其他不當行為

局方已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入臨床醫療系統的權限，以保障病人及系統安全。

醫管局指，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，本局必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

女實習醫生違規擅用X光機照為自己照膝頭 影相放上社交平台

今次是該名KOL女實習醫生Angel被發現第三宗違規事件。有網民日前於社交平台Threads指，在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。惟受到法例規管，實習醫生不可私自開C-arm，如果空間是雜物房，在無鉛板的狀況下，會出現輻射外洩的情況。

女實習醫生召屯門醫院醫生男友 跨院幫忙進行肛門直腸鏡檢查

該名網民在另一條帖文指控同一位女實習醫生，在律敦治醫院實習期間，把任職在屯門醫院的醫生男友叫來幫忙，包括肛門直腸鏡檢查。

醫管局周日（7日）表示，就用X光機照為自己照膝頭事件，已向該女實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分；至於有關律敦治醫院，女實習醫生的上級已於事發後嚴正告誡該名實習醫生，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）

醫管局：公立醫院醫生必須醫術與醫德兼備 秉持極嚴格專業操守

醫管局發言人今日重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為，已經採取行動嚴肅跟進，保障病人安全，醫管局對有關行為予以嚴厲讉責。局方已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。

發言人表示，局方對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求，所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、安全及服務作為最優先考慮；局方絕不容忍任何破壞醫生專業操守的行為，必定嚴肅跟進，絕不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。