靚仔醫生及網紅女實習醫生社交媒體自爆違規行為　醫生培訓存漏洞

近期屢有醫生行為失當事件，繼《全民造星III》「靚仔醫生」蘇浚祈被揭在社交媒體發布搶救病人的相片後，另一名KOL女實習醫生Angel近日被揭發又曾在社交媒體上載於明愛醫院內雜物房，違規使用C arm X光機照為自己照膝頭。兩宗都是很顯然院內違規行為，為何兩人都在自己社交媒體自爆？



立法會議員陳凱欣認為，接二連三的事件反映醫院管理和培訓等或存漏洞，她促請醫管局完善對醫生的職前培訓，加強對職業操守的指引。議員林哲玄稱，醫管局、大學及醫務委員會對醫生有嚴格監管，日後實習醫生申請正式註冊時，醫務委員會將按事情的嚴重性決定是否需進行註冊聆訊。



有網民於社交平台Threads表示，網名Angel的網紅女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，並。（Threads@hlli_fe）

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

網紅女實習醫生Angel違規自行X光機照膝頭 相片上載至社交媒體

有網民近日在社交平台指，網名Angel的網紅女實習醫生於明愛醫院內雜物房，違規使用C arm X光機照為自己照膝頭，而她曾拍攝相片並上載至社交媒體。

醫管局調查後發現，操作儀器的人士是一名駐院醫生，持有認可輻射儀器牌照；但指涉事女實習醫生的行為不恰當，會向她及該名駐院醫生採取紀律處分。

有網民在網上社交平台Threads發文指，蘇浚祈將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

根據網民上傳的圖片顯示，涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

全民造星「靚仔醫生」在社交媒體上傳一張搶救病人照片 曝光後離職

醫生行為失當非單一事件，早前《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈，亦被指在社交媒體上傳一張搶救病人的照片，違反有關病人私隱的職業操守。醫管局今年4月指，經嚴肅調查和全面檢視事件，蘇浚祈當時已非醫管局員工。

此外，今年4月，一名瑪嘉烈醫院實習醫生被揭在社交媒體上載圖片，圖中拍攝到電子病歷紀錄系統，涉載有病人資料，醫管局已停止其職務，並展開調查。

陳凱欣批評，接二連三發生醫生行為失當問題，反映醫院管理存漏洞（直播截圖）

立法會議員陳凱欣促醫管局完善對醫生專業操守培訓

立法會衞生事務委員會議員陳凱欣批評，接二連三的醫生行為失當問題，反映醫院管理存漏洞，醫管局應該就每一宗事件仔細檢討，「點解醫院明明有規矩，仍然發生咁多錯誤事件？點解發生又再有第二單？邊個程序有問題？」她促請醫管局完善對醫生的專業操守培訓，例如在簽約前提供更多行為指引。

醫療衛生界林哲玄：實習醫生申請正式註冊時或需進行註冊聆訊

醫療衛生界議員林哲玄指，擅自使用公共醫療服務的資源是不當行為，醫管局、大學及醫務委員會對醫生有嚴格監管，日後實習醫生申請正式註冊時，醫務委員會將按事情的嚴重性決定是否需進行註冊聆訊。