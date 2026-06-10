KOL女實習醫生行為不當　港大醫學院：將作調查　最嚴重終止實習

撰文：陶嘉心
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明愛醫院一名女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝頭，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫手。醫管局今日（10日）指，該名實習醫生又涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作被即時暫停。

港大醫學院回覆《香港01》查詢指，高度關注事件，將按照大學既定程序採取適當行動，如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力（fitness-to-practice）不達標，在最嚴重的情況，會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，今日晚上該頻道以及其個人Instagram頁面已清空。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）
涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，今日晚上該頻道已清空。
涉事女實習醫生的個人Instagram頁面已清空。
有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

港大醫學院：按照大學既定程序嚴肅跟進　對任何不當零容忍

港大醫學院表示，高度關注有實習醫生行為不當事件，將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件。如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力（fitness-to-practice）不達標，在最嚴重的情況，醫學院會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。

港大醫學院強調重視醫科學生在實習前全面理解醫療專業守則、掌握專業知識及具備相關基礎能力。（資料圖片）

港大醫學院強調，重視醫科學生在實習前全面理解醫療專業守則、掌握專業知識及具備相關基礎能力，並一向嚴格要求學生恪守專業操守，同時對任何不當行為均採取零容忍的態度，以確保病人權益及公眾安全，並維護醫療專業守則與標準。

醫學院已發電郵予全體臨床專業的本科生及實習醫生，重申秉持醫療專業操守的重要性，以及作為醫療人員的應有誠信和社會責任。

醫管局：正全面審核有關病人紀錄　未發現病人治療有任何異常

醫管局指，該名實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

醫管局：繼續調查女實習醫生有否涉及其他不當行為

局方已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入臨床醫療系統的權限，以保障病人及系統安全。

醫管局指，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，本局必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）
涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）

醫管局：公立醫院醫生必須醫術與醫德兼備　秉持極嚴格專業操守

醫管局發言人今日重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為，已經採取行動嚴肅跟進，保障病人安全，醫管局對有關行為予以嚴厲讉責。局方已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。

發言人表示，局方對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求，所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、安全及服務作為最優先考慮；局方絕不容忍任何破壞醫生專業操守的行為，必定嚴肅跟進，絕不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

醫管局重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為。（資料圖片）
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醫院管理局