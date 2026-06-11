KOL女實習醫生擅閱病人資料　林哲玄斥嚴重　被停實習無法成醫生

一名在明愛醫院實習的女醫生連番被揭在不同醫院有不當行為，最新一宗是涉嫌未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床系統瀏覽屯門醫院病人的紀錄。據悉涉事的KOL女實習醫生姓黎，洋名Angel，並以「Angel the medic」開設個人YouTube頻道。醫管局已其臨床工作，據悉等同已終止其原本最快本月尾才完成的實習期。



本身是外科醫生的醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（11日）在商台節目解釋，醫科生取得大學學位不等於成為執業醫生，要正式註冊必須完成法定實習期並獲證明，而由於黎姓女實習醫生目前被停職，若她最終無法取得完成實習證書，將無法成為正式的註冊醫生。



林哲玄又指，未經授權瀏覽病人資料涉及個人誠信問題，性質嚴重，他更關注涉事者查閱的內容是否出於非醫療需要去窺探他人資訊，若是，除涉個人誠信問題，亦對病人私隱構成極大威脅，相信也是令醫管局報警處理的原因。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，今日晚上該頻道已清空。

涉事女實習醫生的個人Instagram頁面已清空。

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

港大醫學院強調重視醫科學生在實習前全面理解醫療專業守則、掌握專業知識及具備相關基礎能力。（資料圖片）

港大醫學院：按照大學既定程序嚴肅跟進 對任何不當零容忍

黎姓女實習醫生就讀的港大醫學院，周三晚（11日）表示，高度關注有實習醫生行為不當事件，將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件。如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重的情況，醫學院會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。

然而，據了解，醫管局周三晚就黎姓女實習醫生疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄一事，即時暫停其臨床工作，等同已終止其原本最快本月尾才完成的實習期。

立法會醫療衞生界議員林哲玄指未經授權瀏覽病人資料涉及個人誠信問題，性質嚴重。（資料圖片/鄭子峰攝）

林哲玄今早（11日）在商台節目解釋，醫科生取得大學學位不等於成為執業醫生，要正式註冊必須完成法定實習期並獲證明，而由於黎姓女實習醫生目前被停職，若她最終無法取得完成實習證書，將無法成為正式的註冊醫生。

林哲玄關注擅閱內容出於窺探他人資訊：涉個人誠信問題亦侵病人私隱

林哲玄又指，未經授權瀏覽病人資料涉及個人誠信問題，性質嚴重，他更關注涉事者查閱的內容是否出於非醫療需要去窺探他人資訊，若是，除涉個人誠信問題，亦對病人私隱構成極大威脅，相信也是令醫管局報警處理的原因。