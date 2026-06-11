KOL女實習醫生擅閱病人資料 林哲玄斥嚴重 被停實習無法成醫生
一名在明愛醫院實習的女醫生連番被揭在不同醫院有不當行為，最新一宗是涉嫌未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床系統瀏覽屯門醫院病人的紀錄。據悉涉事的KOL女實習醫生姓黎，洋名Angel，並以「Angel the medic」開設個人YouTube頻道。醫管局已其臨床工作，據悉等同已終止其原本最快本月尾才完成的實習期。
本身是外科醫生的醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（11日）在商台節目解釋，醫科生取得大學學位不等於成為執業醫生，要正式註冊必須完成法定實習期並獲證明，而由於黎姓女實習醫生目前被停職，若她最終無法取得完成實習證書，將無法成為正式的註冊醫生。
林哲玄又指，未經授權瀏覽病人資料涉及個人誠信問題，性質嚴重，他更關注涉事者查閱的內容是否出於非醫療需要去窺探他人資訊，若是，除涉個人誠信問題，亦對病人私隱構成極大威脅，相信也是令醫管局報警處理的原因。
港大醫學院：按照大學既定程序嚴肅跟進 對任何不當零容忍
黎姓女實習醫生就讀的港大醫學院，周三晚（11日）表示，高度關注有實習醫生行為不當事件，將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件。如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重的情況，醫學院會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。
然而，據了解，醫管局周三晚就黎姓女實習醫生疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄一事，即時暫停其臨床工作，等同已終止其原本最快本月尾才完成的實習期。
林哲玄今早（11日）在商台節目解釋，醫科生取得大學學位不等於成為執業醫生，要正式註冊必須完成法定實習期並獲證明，而由於黎姓女實習醫生目前被停職，若她最終無法取得完成實習證書，將無法成為正式的註冊醫生。
林哲玄關注擅閱內容出於窺探他人資訊：涉個人誠信問題亦侵病人私隱
林哲玄又指，未經授權瀏覽病人資料涉及個人誠信問題，性質嚴重，他更關注涉事者查閱的內容是否出於非醫療需要去窺探他人資訊，若是，除涉個人誠信問題，亦對病人私隱構成極大威脅，相信也是令醫管局報警處理的原因。