婦人作子宮切除手術後發現無患癌　指博愛醫院給錯誤意見索償

博愛醫院兩年前疑發生醫療事故，一名59歲女病人在該院抽取子宮活組織化驗，惟相關樣本疑被污染，導致化驗結果顯示樣本帶癌細胞，女病人因此接受切除整個子宮及卵巢切除手術。惟院方及後覆檢，發現女病人並沒有患癌。女病人昨(10日)入稟高等法院控告醫院管理局，指局方和其員工疏忽，令她錯誤地被切除子宮及卵巢，因此向局方索償。根據司法機構網頁顯示，案件排期至11月27日，進行核對列表審核聆訊。



原告為杜英帶(譯音)，被告為醫管局。

原告杜英帶指博愛醫院給予錯誤醫療意見。（資料圖片）

原告指被告給予錯誤的醫療意見

入稟狀指，原告於2024年1月5日在博愛醫院進行抽取子宮活組織化驗 ，但被告和其僱員疏忽，於同月24日錯誤診斷原告患有子宮內膜癌。並給予錯誤的醫療意見，令原告於同年2月26日在屯門醫院接受手術，切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織。原告就此向被告索償，但未有列明索償金額。

微細樣本組織疑濺到另一樣本的器皿

根據資料顯示，博愛醫院就事故發表分析報告，指事故源於化驗師處理癌症樣本時，微細樣本組織被濺到下一個樣本器皿，化驗師在化驗時未有按指引檢查清楚樣本器皿是否潔淨，引致發生樣本混雜的情況。

案件編號：HCPI109/2026