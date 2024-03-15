博愛醫院醫療事故｜婦人被切除子宮卵巢後覆檢無患癌　涉混雜樣本

博愛醫院發生一宗涉及病人活組織樣本檢驗結果出錯事故，院方今日（15日）下午會見傳媒，《香港01》直播。據了解，事件涉及一名中年婦人，院方實驗室在化驗她的活組織樣本時，相關樣本疑被污染，導致化驗結果顯示樣本帶癌細胞，並進行手術將女病人整個子宮及卵巢切除，惟及後覆檢卻發現女病人沒有患癌。



新界西醫院聯網總監王燿忠醫生在記者會表示，在化驗時將一名59歲婦人的活組織樣本，混雜了一個癌症病人的DNA樣本，王向病人及家屬道歉。



博愛醫院。（資料圖片)

兩名化驗人員休假 復工後禁再從事化驗工作

博愛醫院行政總監莊義雄醫生表示，59歲女病人1月5日時因收經後陰道出血求醫，醫生在其子宮抽取樣本化驗，到1月18日收到確診患癌報告，遂為她安排在2月26日做手術，移除子宮、卵巢及輸卵管，並抽取淋巴細胞檢查。

化驗未能找到癌細胞，檢視樣本DNA後，確定病人未有患癌。莊義雄表示，涉事兩名員工正休假，復工後不能再從事化驗工作。

博愛醫院發生一宗涉及病人活組織樣本檢驗結果出錯事故，（呂穎姍攝）

屯門醫院及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘醫生表示，59歲病人的樣本混雜了一位71歲患癌病人的樣本。他指兩名涉事人員有相關工作經驗，而且有接受訓練。醫院成立獨立調查委員跟，調查事件。