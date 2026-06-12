自訂「YUT G0R」車牌被拒　車主司法覆核　據報運輸署終接納申請

有車主去年向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」）遭到拒絕，署方指「YUT G0R」可影射某政府部門首長的俗稱，車主不滿意解釋，入稟司法覆核。據報，申請人早前收到運輸署來函指署方經重新考慮，決定接納其自訂車牌申請。運輸署今日（12日）回應指，不評論個別申請，又指每宗司法覆核案件皆會諮詢律政司的法律意見，再作合適處理。



去年運輸署根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，拒絕市民梁皓壹申請自訂車牌「YUT G0R」。（資料圖片）

市民去年向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」被拒

市民梁皓壹去年向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」被拒，署方根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，解讀「YUT G0R」可影射某政府部門首長的俗稱，繼而推論展示該車牌號碼的車輛，會被合理地視為代表公共機構或政府部門。

司法覆核原本周二開庭 最終取消

梁質疑署方標準不一，容許另一車主的「1G0R」（諧音「一哥」）車牌，認為做法欠一致和客觀，因而在今年2月4日入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭撤銷署長的決定。案件原訂本周二（9日）開庭處理，聆訊最終取消。

運輸署行使酌情權批出「YUT G0R」車牌，將會安排公開拍賣。（資料圖片）

運輸署︰每宗司法覆核案件皆諮詢律政司法律意見再作合適處理

有報道指，運輸署在梁皓壹提出司法覆核後，向律政司索取法律意見，行使酌情權批出「YUT G0R」車牌，將會安排「YUT G0R」車牌公開拍賣，並通知車主有關拍賣詳情。

運輸署今日（12日）回應指，不評論個別申請，又指每宗司法覆核案件皆會諮詢律政司的法律意見，再作合適處理，署方會繼續根據相關法例，以及現時審核自訂車輛登記號碼的程序和標準，考慮自訂車輛登記號碼的申請。

梁皓壹今年2月4日入稟高等法院申請司法覆核，（資料圖片）

翻查資料，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》第12F條，署方在多項情況下，須拒絕自訂車輛登記號碼的申請，包括該號碼相當可能，令人相信該號碼的汽車屬於「香港駐軍或中央人民政府在香港設立的任何機構、政府、任何公共機構、任何國家或任何國家的政府、政府以任何身分參加的國際組織」。